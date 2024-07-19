快逃啊！《異形：羅穆路斯》曝光「地獄級」預告揭密宇宙

《異形：羅穆路斯》曝光地獄級預告。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕科幻驚悚經典《異形》系列全新篇章《異形：羅穆路斯》，由「異形之父」金獎導演雷利史考特監製，並找來《暫時停止呼吸》、《屍變》驚悚鬼才導演費德阿瓦雷茲執導，今（19）日再曝光「地獄級」預告，系列當中讓人聞風喪膽的「抱臉體」大量現身，驚悚氛圍讓人不寒而慄，挑戰恐懼極限。

該片描述一群年輕的太空殖民者為求生存鋌而走險，來到廢棄的「羅穆路斯」太空站進行拆解，想偷走高度管制裝備，沒想到卻碰上宇宙中最可怕的生命形式—「異形」，還被大量的抱臉體將他們當作宿主。

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《異形：羅穆路斯》帶觀眾回到系列的根源。（二十世紀影業提供）

據悉電影的時間點設定於《異形》和《異形2》之間，將帶觀眾回到系列的根源，再現「在寂靜的宇宙沒人能聽到你的尖叫聲」的恐懼。《異形：羅穆路斯》將於8月15日搶先全美在台上映。

《異形：羅穆路斯》地獄級預告：

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