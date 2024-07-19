今年鬼門不給關！「星期三」變身厭世少女槓上薇諾娜瑞德

以影集《星期三》爆紅的珍娜奧特嘉在《陰間大法師 BEETLEJUICE》飾演薇諾娜瑞德的女兒。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才導演提姆波頓執導的全新作品《陰間大法師 BEETLEJUICE》，曝光全新海報及預告，展現出他鬼才般的幽默及怪奇美學，調皮搗蛋的陰間大法師在名字被喊了三次後正式回歸，並且引發一連串怪誕且混亂的事件。

該片延續提姆波頓1988年經典《陰間大法師》，由米高基頓再度演出「陰間大法師」，凱薩琳奧哈拉和薇諾娜瑞德也回歸演出笛麗雅迪茲和莉蒂亞迪茲母女檔，以影集《星期三》爆紅的珍娜奧特嘉則飾演莉蒂亞的女兒亞斯翠。

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薇諾娜瑞德（左）在《陰間大法師 BEETLEJUICE》重聚米高基頓飾演的「陰間大法師」。（華納兄弟提供）

故事描述當一場意想不到的家庭悲劇後，飽受陰間大法師糾纏的「通靈熟女」莉蒂亞帶著女兒「超厭世少女」亞斯翠，與母親「偏門藝術家」笛麗雅回到冬河鎮的家中，就在通往陰間的入口不小心被打開之後，她們的生活就被搞得天翻地覆。

珍娜飾演的亞斯翠在電影裡與薇諾娜飾演的母親莉蒂亞迪茲非常不合，常擺著臭臉又愛頂嘴，但戲外兩人感情非常好，珍娜表示：「她讓我感覺不那麼孤獨，這是一次孤立且可怕的經歷。我能夠與親眼目睹這一切的人交談，甚至更多，對我來說是很大的安慰，因此我非常感謝她。」

《陰間大法師 BEETLEJUICE》最新海報。（華納兄弟提供）

片中其他角色還包含賈斯汀瑟魯斯飾演的「癡情男子漢」羅瑞、莫妮卡貝魯奇飾演的「恐怖前妻」桃樂絲、威廉達佛飾演的「科學怪警長」沃夫傑克森，以及「12頭身陰間歐巴縮頭怪」巴布。《陰間大法師 BEETLEJUICE》將於9月5日在台上映。

《陰間大法師 BEETLEJUICE》最新預告

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