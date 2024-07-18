吳婉君社群強力抨擊「第三者說」 發長文說個明白

吳婉君（左）社群發長文否認介入趙駿亞感情。（本報合成，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人趙駿亞與愛爾達體育主播女友秦于婷於去年9月分手，結束4年戀情。今年3月曾有媒體爆料是8點檔女神吳婉君介入，才導致兩人分手，對此趙駿亞與吳婉君都嚴正否認。先前趙駿亞又被拍到深夜接吳婉君到他家，暗示兩人有曖昧情。今（18）在社群網站發出長文，痛罵友人出賣她，也表示自己跟緋聞沒有關係。

吳婉君表示自己原本不想隨報導起舞，但又不希望愛她、珍惜她、在乎她的粉絲、朋友、家人擔心或產生誤解。她原本以為懂她的人就會理解她，沒想到她不說話反而謠言滿天飛，於是她簡單的說出兩個重點：1、我（吳婉君）不是第三者。2、友情翻船跟緋聞無關。

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【吳婉君全文】

我本不想因為報導而隨之起舞，但是我不希望愛我、珍惜我、在乎我、喜歡我的粉絲、朋友、家人因為這些報導而擔心我、或是產生誤解。原本我天真以為懂我的人就會理解我，但我什麼都不說反而讓 有心人 有機會胡說，這樣也不合理，所以我想要為自己發聲。

重點就兩個

1，我不是第三者

2，友情翻船跟緋聞無關

我沒有介入任何人的感情關係。

我與趙先生是認識很久的朋友，近期因為戶外活動而有較多的往來，本來就是健康且正常的交友關係，卻因為三月份一則不實報導的惡意中傷，而影響了事件中的每一位當事人及其家人。

我們是相識多年的好朋友，如果因為這種無中生有的事情而影響了我們的情誼，是不是很不值得？即使有其他發展的可能，勢必也得經過謹慎思考與認真對待。

任何關係都該真心相待，不論友情、愛情皆是，亦不該用輿論去輕率別人的感情。

四月份點名亂講話事件與這件事情是 完 全 沒 有 關 係 的，起因是在去年底有人轉述不實謠言挑撥中傷我，不巧在三月下旬因為一個雙面人說漏嘴而讓我在一一追溯謠言源頭時，在最後發現了讓我心碎的真相。

因為對於人性的失望，還有自己錯付的真心我才會在既憤怒又傷心的狀態下，在私人臉書寫下那幾篇文章。

會選擇把這一切說清楚，是不想再看到非事實的傳言及揣測而去造成更多的誤會或傷害。

你對我好，我會對你更好，你認真待我，我亦認真待你。

我告訴自己要相信世界還是美好的，遇到壞人不是因為我不好 ，不要因為遇到不對的人，就怪罪自己曾經付出過的真心。

很抱歉在這炙熱煩躁的時節，還因為這樣的無聊事浪費社會資源。

謝謝在此時此刻願意聆聽我、願意認真看完發文的人，謝謝這段時間一直陪伴我的你們。

謝謝所有仍能客觀平衡且善待我的媒體記者，也請包涵之後針對此事將不再做回應。

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