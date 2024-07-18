三浦春馬過世4年發文「粉絲淚謝員工」 ！ 100盞祈福燈籠高高掛

三浦春馬逝世4週年，粉絲十分想念他。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男星三浦春馬在2020年7月18日輕生，享年30歲。4年後的今天，三浦春馬的官方推特（現為X）突然發文，令不少粉絲淚崩。

三浦春馬的推特發文，感謝大家一直以來給予的溫暖關愛，「今年7月18日是他的五週年忌日（五回忌，意指逝世滿4年），衷心希望各位粉絲們能在這一天平靜地想念三浦春馬。」網友紛紛表示，「謝謝工作人員的發文，雖然距離很遠，但我會繼續想念春馬」、「謝謝工作人員的用心」、「已經過去4年了嗎…」、「春馬永遠在我們心中」、「謝謝工作人員的溫暖訊息，我們都很想念春馬」、「春馬你過得好嗎？希望你能幸福」。

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福田雄一分享三浦春馬（右二）與《銀魂》演員的合照，戶塚純貴（左起）、柳樂優彌、三浦春馬、吉澤亮。（翻攝自福田雄一X）



演藝圈人士也紛紛悼念，曾經與三浦春馬合作《銀魂2》的福田雄一導演，回想起當時要拍攝殺陣的場景，從半夜拍到早上，在零下的溫度中，「春馬一句抱怨都沒有，非常帥氣地完成拍攝，春馬的殺陣真是太棒了，本來說好要一起去春馬最喜歡的西麻布蕎麥麵店呢！」他生前所屬的事務所Amuse的社長中西正樹也發文，稱懷念起三浦春馬生前的才華以及他溫柔的笑臉，並衷心祈禱三浦春馬的靈魂能夠安息。

根據日媒報導，由於三浦春馬曾經在二戰電影《永遠的0》飾演神風特攻隊的後人佐伯健太郎，間接與靖國神社也有關聯，據傳他私下每年都會參拜靖國神社。從去年開始，一名女粉絲在靖國神社外高掛寫著三浦春馬名字的燈籠，今年則是點了100盞燈籠，不讓三浦春馬被遺忘。

100盞三浦春馬的燈籠高高掛。（翻攝自X）

值得一提的是，今年大型燈籠從1.2萬日圓（約台幣2504元）漲價至2萬日圓（約台幣4147元），小燈籠也漲到5000日圓（約台幣1043元），即便如此，粉絲集資仍然湊出100盞燈籠，可見大家對三浦春馬的喜愛，粉絲更有意在明年4月三浦春馬的冥誕，於他的家鄉茨城縣土浦市舉行煙火大會。

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