鍾瑶重感冒拍《上船了》被揭反差面 蔡昌憲划船吐爆55hr登石垣島

鍾瑶（左）出席《上船了各位!》特映會。（三立、華視提供提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕華視、三立、文策院與日本極東一同合作打造實境綜藝節目《上船了各位！》，由藝人郭泓志、胡宇威、鍾瑶、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹、KID林柏昇加上日本人氣藝人羅蘭，挑戰從花蓮划獨木舟至日本石垣島，最終耗時55小時完成挑戰，本週日將迎來首播，今（18）日舉辦試片會邀請藝人鍾瑶、製作人張玉川、導演王威翔與粉絲們，一起搶先看第一集精華版。

談及一開始為何會接這個節目，當聽到這個企劃的感受如何，鍾瑶說：「當下聽到覺得這題材太特殊了，太不可思議了，竟然導演們敢想這麼有挑戰性的企劃，也就給了我滿滿的安全感，覺得是千載難逢的機會。」

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從本來的怕水到成功完成挑戰，製作人張玉川說不要看鍾瑶看起來像仙女一樣，其實她是一個佷ㄍㄧㄥ的人，重感冒也同樣拍攝，痛了受傷了也都不說，除了很ㄍㄧㄥ之外也有偷偷爆料鍾瑶是暖心小天使，在第二集蔡昌憲吐爆的過程中很照顧夥伴，鍾瑶逗趣的表示，因為面子問題所以沒有提出要放棄，說到這兩個多月的相處她很感謝大家都很自律，夥伴們都願意捨棄自己的時間，多加練習，才能共同完成這個任務。

試映會上粉絲們搶先看第一集精華版。（三立、華視提供）

製作人張玉川表示拍攝的過程非常的困難，所有拍攝都是土法煉鋼一一研磨出來的，是她從事製作節目20年以來最不知道該怎麼拍的題材，在出發蘭嶼前老天不賞臉的來了颱風，進而改為龜山島訓練，一路上都聽天由命。節目將從7/20起，每週六晚上8點在三立都會台首播，7/26起每週五晚上10點於華視主頻播出。

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