「劉亦菲哥哥」拋棄初戀女友入贅豪門！ 《錯位》佟大為靠抄襲成名捲入殺人案

佟大為在《錯位》因犯罪小說《黑雨》一炮而紅。（愛奇藝國站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕佟大為繼《奮鬥》、《婚姻保衛戰》後，時隔13年第3度與馬伊琍合作愛奇藝懸疑推理劇《錯位》，兩人在片場興奮互擁，佟大為笑稱自己戲外都喊馬伊琍「老馬」，再次跟她合作，心情特別開心，「我2020年跟2021年在上海拍戲時，有約她一起吃飯，我們一直保持著聯繫，她這幾年的戲我也都有看，真的覺得她到了一個特別好的年紀，不管是經驗還是狀態都很好。」

佟大為。（愛奇藝國站提供）

《錯位》改編自日本作家松本清張的小說《交錯的場景》，描述馬伊琍飾演的刑警「姜光明」和搭檔「石落」高至霆，兩人在調查一起姦殺案時，偶然發現作家「顧己鳴」佟大為的小說中所描繪的犯罪場景，與他們正在調查的案發現場離奇重合，交錯的虛構世界與現實，也把他們引向更深的迷局中。

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佟大為（右）在《錯位》曾是默默無名的作家，因犯罪小說《黑雨》一炮而紅。（愛奇藝國站提供）

馬伊琍在《錯位》 飾演警隊的王牌刑警。（愛奇藝國際享提供）

佟大為前陣子在《玫瑰的故事》還是劉亦菲好哥哥，這回在《錯位》嘗試截然不同的戲路，化身憑藉犯罪小說《黑雨》成為知名作家的「顧己鳴」，人前他是寵妻小說家，處處護著行動不便的未婚妻「蘇真真」藍盈瑩，人後卻處心積慮地想除掉絆腳石，連他都忍不住自嘲地說：「我在劇中的名字跟性格很貼切，顧己鳴的意思就是顧著自己出名（鳴）」。

佟大為（左）在《錯位》拋棄初戀女友，求愛富家女。（愛奇藝國際站提供）

佟大為（左）在《錯位》狠心拋棄初戀女友當上豪門贅婿，靠抄襲成名意外捲入殺人案。（愛奇藝國站提供）

佟大為劇中靠著抄襲已故小說家的作品出名，還拋棄初戀女友，求愛富家女，成功當上豪門贅婿，被戲稱是「犯贅份子」，角色跟自身性格有相當大反差，他說：「對我來說這次最大的突破就是演一個壞人，顧己鳴經歷的事情很複雜，他太渴望成功了，沒能撐過黎明前的黑暗，選擇了錯誤的捷徑，如果他沒有抄襲唐尋留下的6頁小說底稿，就不會有後面這些事了。」

佟大為在《錯位》狠心拋棄初戀女友當上豪門贅婿。（愛奇藝國際站提供）

佟大為把「顧己鳴」的心境轉折演得細膩到位，劇中他曾滿腔熱血地想成為小說家，四處推薦自己的作品最終只換來白眼，自尊心遭無情踐踏的他，離開上流圈聚會場所想返家，恭敬地請豪車車主挪車卻再度被羞辱，他擠在車縫裡進退兩難，掙扎地爬進駕駛座後，無力、委屈的情緒再也無法壓抑，坐在昏暗車裡崩潰痛哭，這場戲不僅為角色的黑化埋下伏筆，也令許多劇迷印象深刻。

藍盈瑩在《錯位》飾演富家千金，因車禍雙腿失去知覺。（愛奇藝國際站提供）

佟大為說：「停車場的戲是即興發揮，劇本寫得比較簡單，為了強調角色的憋屈感，我跟導演討論過後，決定讓對手演員多說一句『你知道我踩一腳油門，要花多少錢嗎？』我忘了這是在哪聽到的了，但覺得很適合用在這場戲上。」導演郭映嘉透露，拍攝時他也偷偷跟著哭了，很想上前抱抱佟大為，但是因為太害羞，最後還是忍住了。

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