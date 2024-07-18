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娛樂 最新消息

（G）-IDLE成員舒華社群留言 柯震東遭出征嘆：謹慎交友

柯震東（右）在（G）-IDLE台灣成員舒華社群留言，引起風波。（本報合成，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕演而優則導的男星柯震東因為女團（G）-IDLE台灣成員舒華社群貼文下留言，沒想到竟遭中國小粉紅造謠，指兩人正在談戀愛，柯震東躺著也中槍，莫名其妙被網友出征，讓他不斷更新限時動態，似乎有許多話不吐不快。

舒華發文，柯震東留下三個表情符號（紅線標處）。（翻攝自IG）

事件起因是舒華日前在社群發文「hey~ i love you」，柯震東便在下方留言，是三個耐人尋味的表情符號，沒想到有人自動腦補成兩人正在談戀愛，事後柯震東雖強調「自己只是路人」，並表示造成大家困擾他感到非常抱歉；舒華所屬經紀公司也出面說明：「傳聞並無事實根據」。不過柯震東被瘋狂洗版，心裡應該有很多話想說。柯震東先是在限時動態寫下：「真多XX」之後又連續瘋狂更新，還特別註明「要寫清楚，避免又被神秘組織成員誤解」，看得出來話中有話。

柯震東IG發文感嘆。（翻攝自IG）

今（18）早柯震東頻頻更新限時動態，先是拍下自己的刺青，並說：「想看清楚這個世界！但又好像沒必要完全看清！」接著又曬出一張照片，上頭寫著「喝酒不必理性，交友務必謹慎」字樣動態，還刻意附上一個眨眼的表情符號，強調：「要寫清楚一點，不然又被神秘組織成員誤解」。過了沒多久，柯震東又po出與吳慷仁、陳柏霖先前一起出席坎城影展的照片，並故意在旁邊寫了一個斗大的「蹭」，看得出來心情應該不是很美麗。

柯震東在限時動態強調「交友務必謹慎」。（翻攝自柯震東IG）

柯震東（左起）曬出與吳慷仁、陳柏霖在坎城的照片，還刻意寫了一個「蹭」（紅圈處）。（翻攝自IG）

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