真的美人魚！周子瑜透紗長裙超仙 「藍色小褲褲＋美腿」電暈ONCE

韓國女團TWICE中的台灣成員周子瑜美貌相當精緻，宛如真的美人魚。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE中的台灣成員周子瑜臉蛋相當精緻，經常是話題人物，更是許多國家ONCE（TWICE粉絲名）的女神，而近期她們推出全新日文專輯《DIVE》，重新在日本舉辦【READY TO BE】的「SPECIAL」版，服裝也升級，可見周子瑜穿上透紗長裙，超仙模樣露出藍色小褲褲＋美腿，讓人目不轉睛。

☆相關新聞☆再2天回歸！周子瑜站TWICE封面「C位」 粉絲嗨到爆

請繼續往下閱讀...

☆相關新聞☆K-Pop最漂亮偶像！周子瑜獨登知名雜誌 10秒影片大秀「精緻臉蛋」

周子瑜在演唱會的新服裝相當亮眼，透視長紗裙將她的美腿展露的若隱若現，仙氣十足。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

周子瑜於16日時，將在大阪舉辦的兩場「SPECIAL」場的【READY TO BE】花絮照貼出，照片中可見周子瑜穿上藍色系美人魚套裝，兩截式的穿搭讓她露出小蠻腰，下擺藍色透紗長裙，讓她的藍色小褲褲和美腿若隱若現，仙氣十足，讓眾多人看了目瞪口呆。

☆相關新聞☆周子瑜身材超好！「泳池照」曝光 超深事業線電暈網：還要人活嗎

☆相關新聞☆（影）周子瑜Solo影片釋出！「細長白皙美腿」全網看呆：一直重播

網友們紛紛稱讚周子瑜的美貌。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

網友們看見周子瑜的照片，紛紛留言狂讚，更吸引了許多日本人前來朝聖：「此次日本SPECIAL場真的太棒太讚了！謝謝子瑜準備了那麼多！」、「周子瑜根本是女神，有夠漂亮！」、「周子瑜是真的公主吧……」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

在 Instagram 查看這則貼文 쯔위 （TZUYU）（@thinkaboutzu）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法