晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

真的美人魚！周子瑜透紗長裙超仙 「藍色小褲褲＋美腿」電暈ONCE

韓國女團TWICE中的台灣成員周子瑜美貌相當精緻，宛如真的美人魚。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE中的台灣成員周子瑜臉蛋相當精緻，經常是話題人物，更是許多國家ONCE（TWICE粉絲名）的女神，而近期她們推出全新日文專輯《DIVE》，重新在日本舉辦【READY TO BE】的「SPECIAL」版，服裝也升級，可見周子瑜穿上透紗長裙，超仙模樣露出藍色小褲褲＋美腿，讓人目不轉睛。

☆相關新聞☆再2天回歸！周子瑜站TWICE封面「C位」 粉絲嗨到爆

☆相關新聞☆K-Pop最漂亮偶像！周子瑜獨登知名雜誌 10秒影片大秀「精緻臉蛋」

周子瑜在演唱會的新服裝相當亮眼，透視長紗裙將她的美腿展露的若隱若現，仙氣十足。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

周子瑜於16日時，將在大阪舉辦的兩場「SPECIAL」場的【READY TO BE】花絮照貼出，照片中可見周子瑜穿上藍色系美人魚套裝，兩截式的穿搭讓她露出小蠻腰，下擺藍色透紗長裙，讓她的藍色小褲褲和美腿若隱若現，仙氣十足，讓眾多人看了目瞪口呆。

☆相關新聞☆周子瑜身材超好！「泳池照」曝光 超深事業線電暈網：還要人活嗎

☆相關新聞☆（影）周子瑜Solo影片釋出！「細長白皙美腿」全網看呆：一直重播

網友們紛紛稱讚周子瑜的美貌。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

網友們看見周子瑜的照片，紛紛留言狂讚，更吸引了許多日本人前來朝聖：「此次日本SPECIAL場真的太棒太讚了！謝謝子瑜準備了那麼多！」、「周子瑜根本是女神，有夠漂亮！」、「周子瑜是真的公主吧……」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

在 Instagram 查看這則貼文

쯔위 （TZUYU）（@thinkaboutzu）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中