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娛樂 最新消息

《塑膠花》李沐酒後壯膽告白成功 深夜激吻吳慷仁曝「浪漫約定」

吳慷仁（左）、李沐在《塑膠花》上演浪漫吻戲。（抓馬文化提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁、李沐在Hami Video末路愛情影集《塑膠花》感情有出乎意料進展，兩人深夜玩煙火談心，加上酒精催化，情不自禁接吻，浪漫指數破表。

吳慷仁（右起）、李沐、「大鶴」林鶴軒、高捷、陽靚在《塑膠花》逃亡過程中也逐漸建立起家人般情感。（抓馬文化提供）

吳慷仁（左）、李沐在《塑膠花》飾演亡命鴛鴦。（抓馬文化提供）

《塑膠花》故事圍繞著愛跟救贖，「花車五人組」吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、大鶴逃亡過程中也逐漸建立起家人般情感，繼上週揭露大鶴和飾演警察的周予天學生時期有曖昧情後，另外兩對CP的感情也有重大發展，李沐劇中在陽靚的溫情鼓勵下，決定把握當下追愛，酒後壯膽向吳慷仁深情表白，她說：「痛會一直在，也會一直痛，可是從今天起，我們就可以笑著面對它。」兩人情感有重大進展；另一方面，勇敢追愛的陽靚懷上高捷的小孩，她也直球告白：「我跟定你了。」兩組CP接下來會有什麼結果和反轉格外令觀眾期待。

吳慷仁（右）在《塑膠花》與李沐（左）朝夕相處下產生情意。（抓馬文化提供）

高捷（左）、陽靚在《塑膠花》的感情線令人感動。（抓馬文化提供）

另外，「花車五人組」劇中和李沐的媽媽葉全真正式相約贖金交易，為躲避警方追蹤，上演諜對諜追逐戰，從高雄景點蓮池潭龍虎塔一路鬥智，轉移陣地進大型傢俱行躲藏，導演透露拍攝這兩場重頭戲時出動大批人力，調度相當困難。李沐認為導演會選擇瑞典連鎖家具店成為交易地點別具意義，因為外界對該品牌的印象就是「家」，而《塑膠花》正是圍繞著家庭走，劇中這一群邊緣人都想要找到各自歸屬，大家為了幸福而去冒險，在傢俱行進行了一場重要的追捕戰，設計格外有巧思，也希望觀眾可以體會到導演精心的安排。

馬志翔（右）、周予天在《塑膠花》飾演警察，兩人在家具店搜尋綁匪。（抓馬文化提供）

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