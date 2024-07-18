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文章64歲體力依舊保養得宜 全歸功母親生前親手煮燕窩

文章渾厚嗓音輕鬆駕馭各國語言歌曲，英、日語都難不倒。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深歌手「文章」唱紅《三百六十五里路》等膾炙人口的歌曲，奠定華語樂壇地位，如今文章時隔17年發新專輯，還宣布舉辦出道40周年個人演唱會。近日他登上《那些年那些歌》分享心路歷程，也說現在年過六十體力依舊的原因，都要歸功於逝世的母親。

文章年過六十依然活力充沛、皮膚保養得宜，他認為現在擁有強壯的健康基礎，一切都歸功於逝世的母親，因為小時候母親都會親手慢火熬煮燕窩給他喝，就算弄到三更半夜也不嫌累，母愛的偉大深植在文章心中，這次也透過歌曲追憶母親，讓在場所有人都感動不已。

文章登上《那些年那些歌》，與主持人陳國華分享心路歷程。（年代提供）

文章渾厚嗓音輕鬆駕馭各國語言歌曲，英語、日語都難不倒，唯獨粵語專輯成為心中的遺憾，文章自曝過去曾籌備發行粵語專輯，但粵語發音複雜難以揣摩，因此被音樂製作人質疑沒有好好練歌，慘遭對方甩門離去、留下錯愕的他，即使努力嘗試卻沒能得到認同，讓文章決定不發行粵語專輯，成為這些年的遺憾，而這次暌違17年發新專輯，文章決定圓夢挑戰粵語歌，成功與這段傷心往事和解。

提及決定舉辦演唱會時一度猶豫不決，文章最終決定給自己一場畢業典禮，總結自己40年中共26張專輯的心境，要將這份感動回饋給粉絲，主持人陳國華聽了反駁：「這不會是畢業典禮？」並讚賞文章歌唱實力不變，再出新歌粉絲必定支持。

文章暌違17年發新專輯，細數出道40年中總共發行26張專輯。（年代提供）

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