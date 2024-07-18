可不可女員工恐賠到脫褲！巴毛律師揭關鍵：不是道歉就沒事

巴毛律師分析可不可女員工下場。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名連鎖飲料店可不可熟成紅茶新竹關埔店，日前爆出一名女店員因不滿顧客打烊前訂餐，竟在製作飲料時，吐口水在手掌上並徒手抓珍珠，引發各界撻伐，該分店遭總部解約，並將追究相關法律責任，對此，網紅律師巴毛分析女員工下場「不是道歉了就不用賠錢」。

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巴毛律師在臉書曬出新竹關埔店撤下招牌的畫面，直言「屁孩一直都有，但現在的屁孩幹屁事，會自己錄影放到網路上保全證據，雇主連監視器的錢都可以省了」。指出該店的加盟主可向員工求償，「這真的不是道歉就好的事情，害加盟主損失多少，他就可以跟你求償多少」。

巴毛律師估計，包括裝潢損失、店內材料的庫存以及有沒有辦法繼續營業的損失，算下來「真的幾百萬跑不掉」。貼文下方也有網友質疑，總部因員工行為就解約是否合法，巴毛表示應該是基於契約中的相關規定，另外也有人嘲諷有錢的人不會去飲料店打工，就算判賠，加盟主也拿不到錢，巴毛便指出「她就這輩子都不要有正常工作，不然就可以扣薪」。

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