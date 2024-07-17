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娛樂 最新消息

可不可店員吐口水、手抓珍珠遭炎上 柯宇綸同理：難怪氣到加料

柯宇綸同理該店員怒加料的心境。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」新竹關埔店，近日爆出一名女店員不滿客人在打烊前訂飲料，於是在手上吐口水並徒手攪拌配料，引起網友撻伐。男星柯宇綸也對此事件感同身受，昨（16）發文表示同理該店員處境。

柯宇綸發文寫下「每天在人家打烊前叫幾十杯飲料，還不止一家公司常常這樣，也難怪沒有領加班費的打工人會氣到加料」，道出店員辛酸，不過他也強調自己並非在護航，「原因是原因，罰則是罰則，不要混在一起談，更何況飲料不是我弄的，扮演任何人物都有動機，我只是找到能同理的部分，並沒有要幫誰開脫」。

柯宇綸貼文引起討論。（翻攝自臉書）

貼文曝光後，引起不少網友討論，認為「這護航很不ok，問題在於職業道德」、「就算這樣～也不能惡搞飲料…」、「兩回事啦！真的不能這樣」。也釣出不少人分享相同處境，「每次掛號截止前都一堆病人進來掛號的醫師路過，不知道要怎麼加料⋯也沒辦法不接單」、「我也是做零售業的，遇到壓線客真的是敢怒不敢言」。

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