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娛樂 最新消息

黃子佼翻供不認罪 律師林智群：搞不懂在搞啥？

黃子佼犯《兒童及少年性剝削防制條例》台北地院15日下午開庭，庭審約2小時，黃子佼於5點49分離開法院。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人黃子佼因持有未成年影像被檢方起訴，15日首赴台北地院出庭，庭前、庭後面對媒體詢問「是否認罪？」「為何下載未成年影像？」他都拒絕回答，且改變在檢方偵訊時的認罪口供，否認犯罪的同時，也對檢方起訴證據提出質疑。

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近期在網路擁有高聲量的知名律師林智群表示，實在不懂黃子佼在搞什麼？他分析刑案當事人來找律師，律師第一件事情，在確認事實真相後，一定會問一個問題：「要不要認罪？」理由如下：

1.罪證確鑿的案子，認罪就是停損，承認錯誤，地檢署、法院好處理，比較會輕判。

2.如果覺得自己是清白的，可以主張無罪，拼到底，沒做的事情，誰也不能要求你認。

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林智群認為，如果要拚無罪，結果就是大好大壞，「大好，就是判無罪、不起訴；大壞，就是地檢署調查了半天，還是起訴，法院調查後還是認定有罪。」他分析因為已經花了大量時間審理，法院也不可能輕判，一定比「一開始認罪的情況」來得重，「黃子佼選了這條路，想必他應該已經考慮清楚了！」

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