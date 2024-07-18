晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才同框阿湯哥！昆凌被奇異博士搭肩「世紀合照曝光」

周杰倫（左起）、湯姆克魯斯、昆凌並肩合照。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫與老婆昆凌近日到歐洲旅遊，熱愛網球運動的兩人也被目擊現身觀賞溫布頓網球公開賽，沒想到兩人在現場也遇到「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）並合照。值得一提的是， 昆凌日前也在IG限動曬出與「奇異博士」班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）的合照，令網友們都感到相當震驚。

周杰倫與昆凌上週日受勞力士邀請，到場觀看溫網男單決賽，比賽結束後更與勞力士總裁Jean-Frederic Dufour用餐，席間湯姆克魯斯也在，並一起拍下合影留做紀念。周杰倫喜出望外昨（17日）分享至IG，開心以英文寫下：「Mission Impossible at Wimbledon！Everything is possible（溫布頓之不可能的任務！一切都有可能！）」

昆凌（左）與「奇異博士」班尼迪克康柏拜區合影。（翻攝自IG）

值得一提的是，除了周杰倫夫妻倆一起同框湯姆克魯斯之外，昆凌16日也與「奇異博士」班尼迪克康柏拜區合影，畫面中的班尼迪克康柏拜區更是大方的將手搭在昆凌肩膀上，2人都露出開心的笑容，昆凌也寫下「Happy Wimbledon（快樂的溫布頓）」，看得出這趟旅程令她十分難忘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中