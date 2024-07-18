才同框阿湯哥！昆凌被奇異博士搭肩「世紀合照曝光」

周杰倫（左起）、湯姆克魯斯、昆凌並肩合照。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫與老婆昆凌近日到歐洲旅遊，熱愛網球運動的兩人也被目擊現身觀賞溫布頓網球公開賽，沒想到兩人在現場也遇到「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）並合照。值得一提的是， 昆凌日前也在IG限動曬出與「奇異博士」班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）的合照，令網友們都感到相當震驚。

周杰倫與昆凌上週日受勞力士邀請，到場觀看溫網男單決賽，比賽結束後更與勞力士總裁Jean-Frederic Dufour用餐，席間湯姆克魯斯也在，並一起拍下合影留做紀念。周杰倫喜出望外昨（17日）分享至IG，開心以英文寫下：「Mission Impossible at Wimbledon！Everything is possible（溫布頓之不可能的任務！一切都有可能！）」

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昆凌（左）與「奇異博士」班尼迪克康柏拜區合影。（翻攝自IG）

值得一提的是，除了周杰倫夫妻倆一起同框湯姆克魯斯之外，昆凌16日也與「奇異博士」班尼迪克康柏拜區合影，畫面中的班尼迪克康柏拜區更是大方的將手搭在昆凌肩膀上，2人都露出開心的笑容，昆凌也寫下「Happy Wimbledon（快樂的溫布頓）」，看得出這趟旅程令她十分難忘。

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