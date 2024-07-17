孫安佐「0經驗」晉身格鬥選秀導師？ 自信預告：很快有成績

孫安佐將擔任格鬥選秀導師。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐打算籌資70萬元前往烏克蘭參戰，昨（16日）再爆新動向，將在下月上格鬥節目當導師，直呼：「我的拳頭在台灣比槍好用」不過有網友質疑他過去是否有相關經驗？也釣出本人回應。

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孫安佐昨宣布將擔任「拳願明星格鬥賽」節目導師，還強調把運動擺第一，「我的拳頭在台灣比槍好用」。消息一出後有網友酸他沒參賽，對此他回應：「很快就會有一場咯^_^」有人也好奇身為導師應該要有相關經驗或成績，孫安佐則透露很快就會有成績給大家看了。

孫安佐計劃到烏克蘭參戰停留8個月。（翻攝自IG）

孫安佐早前提到想到烏克蘭參戰，透露已有朋友在當地待命，自己計畫會停留8個月，並募資到100萬來購買裝備，他也不擔心自己成為炮灰，表示躺在血泊就是命，「如果我回來，你就要當我奴隸。」而狄鶯得知消息後，似乎也管不住脫韁野馬，無奈表示：「你們自己問他吧。」

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