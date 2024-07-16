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娛樂 最新消息

領域展開！ 孫安佐才宣布赴烏克蘭又曝新身分

孫安佐才說自己要去烏克蘭，又宣布新身分。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人狄鶯、孫鵬24歲獨生子孫安佐昨（15）開IG打算籌資70萬元前往烏克蘭參戰，今（16）再爆新身分，準備上格鬥節目當導師。

孫安佐曝光自己的新身分是格鬥節目的導師。（攝自IG）

孫安佐今宣布自己將擔任「拳願明星格鬥賽」節目導師，他表示「格鬥節目導師孫安佐 @sun_gojo99 #領域展開完整導師陣容將陸續公布！」且強調把運動擺第一，「我的拳頭在台灣比槍好用」。

孫安佐表示自己的拳頭在台灣比槍好用。（翻攝自IG）

至於烏克蘭計畫，孫安佐說，已經有朋友在烏克蘭待命，他自己計畫會停留8個月，並希望募資達到100萬用來購買裝備。覺得自己膽大且聰明的孫安佐說，他擁有豐富的戰鬥知識，也不認為自己會變成砲灰，對於廣大網友的質疑聲浪，孫安佐淡然回覆：「躺在血泊就是命，如果我回來，你就要當我奴隸。」

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