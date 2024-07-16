孫安佐放話「募資70萬」到烏克蘭打仗 狄鶯反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐近日頻躍上新聞版面，他今深夜還透露要和經紀人籌劃一個網站集資，若有70萬就要去烏克蘭打仗，目的是想要平息戰爭，至於爸媽狄鶯和孫鵬知道這個想法嗎？他則說沒跟爸媽提起，但當計劃確定後就會告知他們。而狄鶯剛回覆本報，呵呵笑了兩聲後，無奈回：「你們自己問他吧。」對於兒子想參軍的想法笑而不答。

孫安佐。（資料照，記者塗建榮攝）

孫安佐16日在IG開直播，指出自己和經紀人討論後想開個募資的網站，等有70萬就要到烏克蘭打仗，他還詳述模式，指出：「我到烏克蘭會先跟我那邊台灣朋友集合，我朋友在那邊待命，過去那邊重點要平息戰爭。」

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孫安佐想到烏克蘭打仗。（翻攝自IG）

孫安佐一直不隱瞞自己對於槍械有極高的興趣，他說有朋友在烏克蘭，可以飛過去跟他組隊幹大事，「我就去8個月，給我募資70萬，最美好就是100萬，我去買那些裝備，裝備到了我拍一拍，我就去烏克蘭。」

他也提到自己在台灣有真槍實彈地做過艱苦訓練，如果去烏克蘭一定會活著回來，「這些東西我都懂，在泰國也遇到很多瘋狂的事情，所以我膽子很大，但是我不笨我很聰明，膽大加聰明又有戰鬥知識，我覺得我很好。」

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