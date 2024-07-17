（影）《失速芭蕾》揭師生衝突關係！女伶轉圈數十次崩潰

黛安克魯格（後排左）首次演出與芭蕾相關的電影。（鴻聯國際提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕坎城影后黛安克魯格與「艾瑪華森接班人」塔莉雅萊德合作電影《失速芭蕾》，上演一段充滿衝突的師生關係，深刻呈現芭蕾舞界的殘酷與美麗。

《失速芭蕾》改編自知名芭蕾女伶「喬伊沃瑪克」的真實故事，沃瑪克親身投入電影製作，她從最經典的《帕吉達》、《海盜》、《唐吉訶德》等芭蕾舞劇中提煉創意，親自編排電影中的每一段舞蹈，對此導演激賞：「沒有人比沃瑪克更適合擔任這部電影的編舞，她讓電影更加優美，且具有無可取代的真實性。」

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《失速芭蕾》前導海報。（鴻聯國際提供）

《失速芭蕾》釋出前導預告，預告中由黛安克魯格飾演的魔鬼教練塔蒂亞娜，對由塔莉雅萊德飾演的喬伊展開無情特訓，連續數十個不間斷的揮鞭轉，給才剛入學的喬伊一個重重的下馬威。

黛安克魯格在片中飾演曾是首席芭蕾舞者的魔鬼教頭，對於首次演出舞蹈相關的角色感到非常珍貴，「這部電影精準描繪要成為一名首席芭蕾舞者的必要犧牲，以及芭蕾世界是多麼美麗、精彩又扭曲。」《失速芭蕾》8月16日在台上映。

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