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娛樂 音樂

Ozone暴哭！魔鬼特訓全身傷 關鍵部位起大水泡洗澡「生不如死」

Ozone煥鈞。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone小巨蛋演唱會進入倒數階段，文廷、子翔和煥鈞組成嘉年華表演團，特訓充滿視覺張力的POI（行為藝術，包含甩動綁重物的拴繩，隨節奏做出幾何圖形）和高空皮條特技演出，三人從零開始進行訓練，因為不熟悉控制力道不斷砸到頭，文廷在練習高空皮條時，手磨破濺血，因為壓力太大，子翔和文廷接連在練習場潰堤大哭。

Ozone文廷。（索尼提供）

高空皮條是文廷提議的項目，相較於去年在北流演唱會飛上6公尺高的鋼絲美技，這次文廷決定要在小巨蛋舞台上呈現更高難度的特技，文廷表示：「北流吊鋼絲的時候，老師會在後面操控鋼絲，給我比較多輔助的支撐力量，但這次所有hold在空中的動作都要靠自己完成。」不僅要靠自己控制全身肌肉，還要克服滯空旋轉的暈眩感，要完成動作銜接的流暢度，全憑長時間練習的肌肉記憶，而文廷在練習期間一度忍不住噴淚，「日常的練唱練舞練跑步，再加上嘉年華表演的訓練，其實有點超出自己的負荷，當天從早到晚的排練，內心突然湧上的無力感，讓我忍不住想哭。」

Ozone文廷。（索尼提供）

沒有基礎的子翔則在第二次上課就大哭一場，「因為我完全沒有接觸過高空皮條，當天練習的狀況不太好，想到要在小巨蛋那麼大的舞台上表演，就覺得壓力很大，怕自己做不好然後毀了這場秀…」不過哭完後，反而釋放了壓力，在文廷的鼓勵之下，子翔的練習漸入佳境，已可以帥氣地在空中盤旋。

Ozone子翔。（索尼提供）

POI的演出還加入了樂團組的煥鈞，POI源自於嘉年華表演的火舞概念，因應演出場館的安全考量，改以燈光效果呈現，在甩動的同時可以呈現出更加震撼的視覺效果，為了完美呈現嘉年華表演，三人在忙碌的工作空檔也會抽空自主訓練，練舞的休息時間也會拿出自己特製的道具加強練習，煥鈞彈完貝斯就會把POI拿出來狂甩，手臂、手腕、手指該傷的都傷了，「尤其手指關節起了個大水泡，不小心弄破後，洗澡時傷口碰到水，卻是生不如死…」文廷也說：「因為傷口很多，所以洗澡時都很痛苦…」

子翔表示要呈現完美的演出沒有其他訣竅，「只有不斷反覆地練習，形成身體的肌肉記憶，讓整體動作更協調流暢」，儘管魔鬼特訓讓Ozone一度吃不消，但隨著演唱會倒數，團員們的體力也大幅提升，除了日常鍛鍊肌肉以外，為了在舞台上呈現最佳狀態，更特別加強肌耐力，持續為8/3台北小巨蛋演唱會全力備戰。

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