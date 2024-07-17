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娛樂 亞洲

鍾麗緹26歲女兒複製神基因！混血美顏超兇半球不輸媽媽

鍾麗緹（左）的大女兒張敏鈞神複製媽媽的亮麗外型。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕53歲香港女星鍾麗緹出道超過30年，是90年代的性感女神代表之一。鍾麗緹曾有過3段婚姻，分別與兩位前夫生下3名女兒，2016年三度嫁給小11歲男星張倫碩，也讓女兒都改姓張。已經26歲的大女兒張敏鈞（Yasmine）日前分享近況，完全複製媽媽的美貌基因，令大批網友讚翻。

張敏均擁有深邃五官及火辣身材。（翻攝自IG）

26歲大女兒張敏均是鍾麗緹與第一任丈夫Glen Ross所生，遺傳了媽媽的女神基因，擁有天使臉蛋及魔鬼身材，在IG上擁有大批粉絲追蹤，經常在社群分享生活點滴。日前她獲邀出席好友婚禮，曬出一系列美照，可見她身穿一襲深V細肩帶禮服，傲人上圍成為吸睛焦點，舉手投足間都相當高雅，對著鏡頭甜笑電暈一票粉絲。

貼文曝光後，完美的身材比例令人稱羨，網友紛紛大讚，「美到令人讚嘆」、「完全遺傳到媽媽的優點」、「超喜歡你的甜美笑容」、「在人群中特別耀眼奪目」、「太美了，我的頭號女神」、「婚宴中除了新娘之外，沒有人比你更美了」。

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