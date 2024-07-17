蔡昌憲揭舊疾認指數超標「1物」吃太多！ 鍾瑶關節積水吐實情

公廣集團2024巴黎奧運聯合轉播記者會，鍾瑤（右起）、蔡昌憲、空手道選手文姿云熱力聲援，圖左為華視主播林奕雯。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎、實習記者謝函穎／台北報導〕蔡昌憲與鍾瑶日前參與錄製《上船了各位！》一路划獨木舟到日本石垣島，今（17）日兩人出席公廣集團2024巴黎奧運聯合轉播記者會，聊到運動傷害話題，蔡昌憲透露學生時代跳舞膝蓋留下舊疾，而他的尿酸也比一般人高了許多，懷疑可能是海鮮吃太多，又或是遺傳造成。

蔡昌憲提到高中時跳舞傷到膝蓋，左膝如果長時間運動會不太舒服，不過後來修復得還算良好，他也說自己尿酸有點高，「會是因為我住海邊嗎？天天都吃龍蝦，正常數值是2，我到快8。」脫口而出後蔡昌憲還直呼要媒體別寫，不過隨即改口好像也蠻勵志的，縱使有痛風危機，但還是熱血完成划獨木舟的壯舉。

請繼續往下閱讀...

公廣集團2024巴黎奧運聯合轉播記者會，鍾瑤（左）、蔡昌憲熱力聲援。（記者胡舜翔攝）

鍾瑶划玩獨木舟後，肌肉有些拉傷，另外關節有積水的現象，但從石垣島返台後有慢慢康復，現在則固定在做物理治療。

巴黎奧運將在7月27日至8月12日登場，公視及華視取得轉播權，今特別舉辦聯合轉播記者會，邀請霹靂舞國手楊加力及舞團City4Crew精彩演出，當天國際空手道選手文姿云也同樣出席為巴黎奧運中華隊加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法