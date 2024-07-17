晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡昌憲揭舊疾認指數超標「1物」吃太多！ 鍾瑶關節積水吐實情

公廣集團2024巴黎奧運聯合轉播記者會，鍾瑤（右起）、蔡昌憲、空手道選手文姿云熱力聲援，圖左為華視主播林奕雯。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎、實習記者謝函穎／台北報導〕蔡昌憲與鍾瑶日前參與錄製《上船了各位！》一路划獨木舟到日本石垣島，今（17）日兩人出席公廣集團2024巴黎奧運聯合轉播記者會，聊到運動傷害話題，蔡昌憲透露學生時代跳舞膝蓋留下舊疾，而他的尿酸也比一般人高了許多，懷疑可能是海鮮吃太多，又或是遺傳造成。

蔡昌憲提到高中時跳舞傷到膝蓋，左膝如果長時間運動會不太舒服，不過後來修復得還算良好，他也說自己尿酸有點高，「會是因為我住海邊嗎？天天都吃龍蝦，正常數值是2，我到快8。」脫口而出後蔡昌憲還直呼要媒體別寫，不過隨即改口好像也蠻勵志的，縱使有痛風危機，但還是熱血完成划獨木舟的壯舉。

公廣集團2024巴黎奧運聯合轉播記者會，鍾瑤（左）、蔡昌憲熱力聲援。（記者胡舜翔攝）

鍾瑶划玩獨木舟後，肌肉有些拉傷，另外關節有積水的現象，但從石垣島返台後有慢慢康復，現在則固定在做物理治療。

巴黎奧運將在7月27日至8月12日登場，公視及華視取得轉播權，今特別舉辦聯合轉播記者會，邀請霹靂舞國手楊加力及舞團City4Crew精彩演出，當天國際空手道選手文姿云也同樣出席為巴黎奧運中華隊加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中