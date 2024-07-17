Ado爆買台灣牙膏！逛安利美特遇台粉：我急忙逃出店外

Ado年初來台開唱，吸引5000人朝聖。（大鴻藝術提供，Photo by Tomokazu Tazawa）

〔記者廖俐惠／台北－東京連線報導〕日本覆面系女歌手Ado年初在北流開唱，吸引5000人朝聖，如今她推出新專輯《殘夢》，並接受台灣媒體訪問，回想起除了在台北大吃大喝之外，帶回去的伴手禮竟然是牙膏，「我在台北買了牙膏之後，整趟世界巡迴就一直用了。」

Ado是人氣覆面系女歌手，此次特別越洋接受訪問。（環球音樂提供）

Ado曾經有著「日本最強女高中生」稱號，靠著一首《吵死了》出道即爆紅，2022年更為動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》獻唱多首歌曲，去年還登上日本紅白歌合戰，深受日本人歡迎，今年初她也來台開唱，5000張門票售罄，現場座無虛席。

請繼續往下閱讀...

Ado年初來台大快朵頤了一番，笑說不知道為什麼在台北有這麼多大吃大喝的機會，不但去了中菜餐廳，還連續兩天晚上都去逛夜市，夜市攤販的小吃也很好吃，氛圍很像日本的廟會，只是賣的小吃種類不同，讓她感受到不同的文化，玩得非常開心，希望能夠再次造訪。

傳出她在台北買了牙膏回家，Ado透露，當時買了好幾條，整個世界巡迴演出期間一直使用，現在已經用完一整條了，「那個牙膏裡面有放進嘴裡也沒問題的星星片，非常可愛又有趣，之前在日本沒看過，用了很感動。」

Ado是位覆面系女歌手，鮮少人看過她的真面目，她不諱言在某些場合上會刻意變聲，避免被認出。問及是否曾經遇到有人在她身旁談論Ado的狀況？她笑說，年初在台北開唱的空檔，因為想要買中文版的「週刊少年JUMP」，因此與工作人員一起前往台北的安利美特，卻剛好看到店裡有人拿著自己的演唱會藍光DVD，「明明是我們自己傻傻地進去那裡，但是在那當下，一群人急忙逃出店外，不過內心其實在竊喜啦。」

Ado推出第二張原創專輯《殘夢》。（環球音樂提供）

回到她最近推出的原創專輯《殘夢》，是Ado在首次世界巡迴《Wish》結束之後取的，日文意思是「睡醒之後仍殘留在心中的夢」，這一路走來實現許多夢想，但同時也累積了一些因為走上歌手這條路，而無法實現的夢，她將這些念頭都化為音樂。至於是否有殘夢的經驗，Ado分享：「比如夢到家人或朋友，或是偶爾做了很幸福的夢，會想繼續留在夢中，捨不開離開床。」

今年她行程滿檔，她坦言不累是騙人了，覺得疲倦時就會去好好睡覺、吃喜歡的食物，有時間就打打電動，如果有非做不可的事情，就會一邊追動畫或者看漫畫紓壓。

Ado《殘夢》台壓專輯於19日發行。（環球音樂提供）

最後Ado向台灣粉絲表達感謝，「謝謝台灣的朋友們一直以來的支持，之前《Wish》世界巡迴演唱會非常開心，希望有機會再到台北玩。我平常在生活中也會不時想起在Wish或造訪台北時的回憶，希望很快能再度舉辦世界巡迴去跟大家見面，謝謝。」

Ado第二張原創專輯《殘夢》台壓盤專輯將於7月19日發行，本次將發行豪華初回盤（CD+DVD）以及通常盤雙版本，除了有專屬台灣粉絲的特典海報與貼紙贈品外，Ado更將為幸運粉絲送上署名的專屬親筆簽名海報，活動詳情請上環球音樂JKPOP社群查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法