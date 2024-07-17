周子瑜身材超好！「泳池照」曝光 超深事業線電暈網：還要人活嗎

周子瑜拍攝形象照的幕後花絮照曝光，模樣美艷動人，身材姣好。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE近期推出全新日文專輯《DIVE》，隨著專輯的釋出，成員們拍攝形象照的花絮影片和照片也隨之流出，沒想到，台灣成員周子瑜的照片花絮照，可完美看見其甜美臉蛋，其中他更深藏不露，竟有著超深事業線，讓ONCE（TWICE粉絲名）看了目不轉睛。

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有網友在社群平台Threads上貼出周子瑜的組圖，可見為周子瑜拍攝《DIVE》日文專輯的形象照花絮，可見周子瑜穿上泳衣，站在泳池裡露出上半身，甜美臉蛋完全沒有因為被水潑到而有所變化，讓網友目瞪口呆的是，周子瑜的身材極好，穿上的泳衣竟露出傲人的事業線，讓粉絲大嘆：「這女人還要人活嗎……」

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其餘網友看到周子瑜的組圖，紛紛留言嘆：「好美！」、「這泳池是聖水吧！」、「昨天公開的時候，我人差點就沒了！」、「這是AI啊！！」、「周子瑜就是神！」

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