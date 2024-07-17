瑀熙認當網紅福利多 拍片爽喊「到處騙吃騙喝」

瑀熙擁有甜美外型再加上豪爽性格深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，在IG上擁有110萬粉絲追蹤，直率幽默的性格吸引不少粉絲喜愛，經常在社群分享生活，昨（16）上傳一段短片揭露當網紅的好處，更直呼「到處騙吃騙喝！」

瑀熙拍片認當網紅好處多。（翻攝自IG）

瑀熙在影片開頭就直接高喊「對！做網紅真的很多好處」，接著提到幾天前透露說自己很想吃蛋黃酥，婆婆就要求老公去買的故事，沒想到事後竟真的收到廠商贈送的蛋黃酥，讓瑀熙坦言，「我真的是爽到不行！自己喜歡吃的東西被廠商看見，然後又願意再寄給我。」

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瑀熙還透露自己大膽提出要求，向廠商表示家中還有其他公關品，希望能等到7月中再寄出，如此一來家裡的甜點才不會堆積如山，甚至直言自己其他品項還沒吃過，也希望廠商能再贈送給她，「如果你們願意寄給我，我當然是很歡迎的。」最後瑀熙再幽默喊出，「網紅福利多多，到處騙吃騙喝。」看起來似乎相當滿足。

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