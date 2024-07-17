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娛樂 最新消息

任達華中國遇刺屆滿5周年 深圳出席商演如臨大敵

任達華日前在深圳出席商業活動，現場如臨大敵。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕69歲資深港星任達華2019年7月20日在中國廣東省中山市出席活動遇襲，兇嫌不但朝他腹部猛刺，之後更不停揮刀，任達華隔日被送回香港治療，事隔近5年，日前他到深圳出席商演，被近20名保鑣團團包圍護送，現場如臨大敵。

相關新聞：任達華中國遇襲 腹部遭捅傷內臟

他被保鑣團團圍住保護。（香港星島日報）

在進入扶手梯前，任達華還回望民眾，並指著粉絲叫他們小心。（香港星島日報）

在曝光最新照片，任達華現身深圳出席某商業活動，染回黑髮的他，身穿粉藍色西裝搭配白褲，主辦單位更鋪了紅地毯，目擊者形容：「街道兩邊擠滿人群，為了保障任達華安全，他前後左右無死角近20名保鑣包圍，兩旁更設有欄杆，避免有人企圖接近任達華。」

相關新聞：遇襲成一生的痛！ 任達華永留刀疤靈活難復原

2019年7月20日，任達華在中國廣東省中山市出席活動遇襲。（香港星島日報）

目擊者進一步說，一向親民的任達華仍不時向圍觀民眾揮手，也樂意與粉絲握手；在進入扶手梯前，任達華還回看了大批民眾，並指著粉絲叫他們小心；當天人山人海，竟有圍觀民眾故意大聲虧：「原來是任達華，記得戴安全帽啊！」

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