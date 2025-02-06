言承旭翻臉經紀人！回台灣原因曝光：我要挺李㼈

言承旭在記者會上特別「獻聲」力挺李㼈的電影《突破三千米的泳氣》。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李㼈和女兒李紫嫣今天（6日）出席電影《突破三千米的泳氣》電影記者會，言承旭、太保及春風特別錄影、錄音力挺，李㼈稱言承旭是他的小老弟，此次為了客串演出，還不惜跟經紀人翻臉，展現義氣。

李㼈首度擔任電影製片人，不惜動用40年人脈，一通電話就找來許多企業、親朋好友相挺，他透露言承旭、太保及春風都沒有跟他談到酬勞，十分義氣。至於好久沒在台灣演戲的言承旭，李㼈說：「言承旭因為這件事情，一定要回來相挺我，為了要挺我，還跟經紀人翻臉很生氣，堅持一定要回來。」

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李㼈稱言承旭與他是好兄弟。（記者陳奕全攝）

這次李㼈除了擔綱演員演出、更嘗試挑戰製片人的角色，他笑說：「當了38年的演員，演了已經數不清的戲劇與八點檔，都現在真的只想留下好的作品給觀眾。這次我真的是動用了我40幾年的人脈，所有的大企業、政府官員都非常的支持，除了謝謝大家的信賴之外，這是一部充滿感動正能量、會讓你重新思考人生價值的好電影。」李㼈也開玩笑說自己酬勞個位數字，一定是物美價廉。

電影預計於2月11日開拍、目標今年10月上映。

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