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娛樂 日韓

贏過Karina和Winter！aespa日本成員Giselle獨自登雜誌封面美翻

aespa中的日本成員Giselle獨自登上《ELLE》雜誌封面。（翻攝自Instagram@aerichandesu）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa中的隊長Karina和成員Winter話題性十足，沒想到，近期獨自登上雜誌封面的不是她們倆，而是英文超好的日本籍成員Giselle，美貌電暈全網。

Giselle模樣美翻眾人。（翻攝自Instagram@aerichandesu）

近期aespa推出日文EP《Hot Mess》，在日本旋起風潮，而其中日本成員Giselle竟然獨自登上知名雜誌《ELLE》的封面，模樣美翻眾人，也贏過團隊內的話題人物Karina和Winter。

網友狂嘆Giselle的美貌。（翻攝自Instagram@aerichandesu）

MY（aespa粉絲名）看見Giselle獨自登上雜誌封面，紛紛留言狂讚：「太完美了Giselle！」、「Giselle真的漂亮又驚艷！」、「女王！！」議論紛紛。

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