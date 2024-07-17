周子瑜Solo影片釋出！「細長白皙美腿」全網看呆：一直重播

韓團TWICE中的台灣成員周子瑜粉絲數量龐大。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE中的台灣籍成員周子瑜魅力龐大，近期她們推出全新日文專輯《DIVE》，每位成員都solo跳同名主打歌〈DIVE〉，終於輪到周子瑜的影片釋出，其白皙細長美腿電暈所有ONCE（TWICE粉絲名），讓全網看呆了。

周子瑜Solo跳舞影片曝光。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

TWICE近期推出全新日文專輯《DIVE》，其中更提早推出同名主打歌〈DIVE〉MV，而忙於日本演唱會的她們，也在官方帳號貼出每個成員獨自跳該歌曲副歌的影片，其中終於等到台灣成員周子瑜的影片，可見她穿上華麗的打歌服跳舞，細長白皙的腿相當美，跳舞力道和動作也十分到位，讓眾多ONCE看了目瞪口呆。

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周子瑜的美腿讓人看了目瞪口呆。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

ONCE們看見周子瑜獨舞的影片，紛紛留言狂讚：「子瑜跳的好棒，讓人想要一直重複觀看！」、「一直看著螢幕傻笑是正常的嗎！」、「子瑜你再漂亮什麼啦！！！」

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