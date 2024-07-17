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娛樂 最新消息

（連線訪問）《在車上》影帝一見面就搞笑！西島秀俊自嘲「我跟角色很不像」

日本影帝西島秀俊（右）和拉西達瓊絲在影集《桑妮：AI管家》飾演夫妻。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－東京連線訪問〕黑色喜劇懸疑影集《桑妮：AI管家》找來拉西達瓊絲及首度於好萊塢影集亮相的《在車上》日本影帝西島秀俊飾演夫妻，拉西達透露兩人首次見面是透過視訊，「我非常激動，因為我剛看完《在車上》，非常喜歡這部電影！」讓西島當場笑言「但我跟我的角色其實很不像！」

該劇描述拉西達飾演的蘇西居住在日本京都，丈夫在一次神秘墜機事件後失蹤，讓她的生活天翻地覆。之後她收到丈夫任職公司製造、名為「桑妮」的新型家用機器人，一開始感到相當反感，但隨著和它一同揭開丈夫失蹤的黑暗真相，她和桑妮逐漸建立起意想不到的友誼，同時也被捲入一個危險世界之中。

拉西達瓊絲在影集《桑妮：AI管家》對機器人充滿不信任。（Apple TV+ 提供）

西島大讚拉西達非常有魅力，「我看過她的作品後，認為她的表演很自然，也很投入在角色中，我們會互相開玩笑，過程中也感受到了她對這部影集展現的才華和熱情，對我來說這是一個毫無疑問的選擇。」拉西達更透露首次和西島透過視訊見面，他就展現與在《在車上》中非常不同的幽默感搞笑，「我感到很驚訝，因為他在那部電影中非常嚴肅！」

拉西達說和西島經過幾次視訊後終於親自見到本人，「幸運的是，我對他了解不多，所以不會被嚇到，這是好事，讓我們很快就喜歡上對方，這種默契讓我們一起工作起來非常輕鬆容易。」除了西島，她還不忘大讚同劇演出的翁倩玉簡直是「國寶級」演員，「她充滿了元氣，也非常幽默，是個很好的合作夥伴，他們兩位都會是身為演員的人會想成為的對象。」

拉西達瓊絲（右）在影集《桑妮：AI管家》和翁倩玉合作，大讚她是國寶。（Apple TV+ 提供）

由於影集探討著近期非常受關注的人工智慧（AI）與人類之間的關係，拉西達說自己其實一直很抗拒科技，「如果我花太多時間在手機上，會想念人與人之間的連結，想念與自然的連結，但我知道這是不可避免的，我知道AI已經到來，並將影響所有行業，包括我的行業，但我努力限制自己的關係，讓它與我保持距離。」

西島則認為科技進步是一件好事，「但我也希望慢慢接受，花一些時間去適應」，更說即使現在還是會玩老唱片機，最近更買了卡帶隨身聽，「已經很久沒用過了，我非常享受那種聲音，我就是這樣的人。」他認為新科技總存在風險，「所以你必須決定如何應對它們，否則它們會滲透到你的生活中。」

西島秀俊（右）演出影集《桑妮：AI管家》首度於好萊塢影集亮相。（Apple TV+ 提供）

至於影集的核心價值，西島認為還是關於人類之間的關係，還有關於人類本質及靈魂的故事，「因為角色們在機器人身上看到了靈魂，而機器人本身也變得像是擁有某種靈魂的有感知存在，最終可以讓人深刻思考。」《桑妮：AI管家》已於Apple TV+全球上線，將於每週三更新一集。

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