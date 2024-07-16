因古裝劇爆紅男星南潤壽消失1年 只為捐腎救父

韓國男演員南潤壽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因演出古裝劇《戀慕》爆紅的韓國演員南潤壽，2022年拍完《今日的網漫》、《借來的身體》以及2023年電影《靈魂伴侶》之後便銷聲匿跡，整整1年都沒有出現在螢光幕上，也沒有接演新作品。今（16）日答案揭曉，原來南潤壽神隱演藝圈1年的原因是為了要捐腎給父親。

為了捐腎給爸爸，南潤壽非常重視保養自己的健康。（翻攝自IG）

為了要捐出自己的腎臟，南潤壽從年初開始就非常專注在保養自己的身體健康上頭，根據韓媒《SPOTVNEWS》報導，南潤壽6月19日進行了捐腎手術，目前父子兩術後恢復狀況良好，也已經出院。為了給爸爸最健康的腎臟，南潤壽才有計畫的停止接工作，本來南潤壽並不想讓外界知道這件事情，但院方認為他的作為非常正向，可以替社會帶來極大影響力，才對外公開。

請繼續往下閱讀...

南潤壽（左5）換腎手術成功後，醫院裡的醫護人員與他一起合照。（翻攝自IG）

院方不斷稱讚南潤壽非常開朗且經常保持笑容，而且他為家人著想的心意讓人感動，醫護人員都希望他將來能夠成為對社會產生正面影響力的大明星。南潤壽過去曾經提到家人都忙著工作，所以他從小是奶奶帶大的，父親雖然工作忙碌，但也會把南潤壽的照片設定成社群軟體頭貼，一家人感情相當好。

南潤壽預計再2024年下半年回歸演藝圈，並演出《愛在大城市》男主角「高英」，許多粉絲已經等不及希望他快點出現在螢幕中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法