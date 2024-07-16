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娛樂 最新消息

沒刪舊愛合照遭批「不尊重Junior」 林萱瑜忍不住反擊了

林萱瑜（右）上個月33歲生日當天和「Junior」韓宜邦登記結婚。（Junior提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林萱瑜6月時在生日當天跟「Junior」韓宜邦宣布結婚喜訊，兩人近日在八點檔《願望》首映會首度合體，現場充滿新婚氛圍。只不過，林萱瑜卻因沒刪除與舊愛合照，被部分網友批評不尊重老公Junior。對此，林萱瑜今（16日）也正面發聲反擊。

林萱瑜與Junior因合作八點檔擦出愛火，低調交往2年於上個月登記結婚，從戲裡愛到戲外受到各界祝福。沒想到，有網友挖出林萱瑜7年前的IG貼文，並標記Junior的帳號留言痛批：「結婚了跟前男友照片為什麼沒刪除？有在尊重現任老公？還追蹤前男友的IG帳號，Junior知道嗎」、「Junior結婚結辛酸的，另一半追蹤前男友的IG跟Threads帳號，還留著前任照片，根本完全沒在尊重。」

針對網友的猛烈攻擊，林萱瑜也忍無可忍直球反擊，她表示為了保護前任因此先移除該篇貼文，並提出自己的觀點，「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？大家各自安好就好啦！」並以玩笑口吻反問：「你不夠用心哦！你又知道JU哥沒有追蹤各種前女友嗎哈哈哈！」

林萱瑜也直言，如果在網友的認知中「沒追蹤前任、沒前任合照」才是尊重，她則勸對方別再寄續往下滑，「因為我可能還有更多回憶會氣死你！我的貼文不知道有幾千則了，真的沒那麼閒回憶過去。」不過，她也表示如果網友真的偏執於這件事，「我很抱歉~我請經紀人幫我刪一刪好了。」

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