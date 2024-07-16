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「2024桃園電影節」8／16登場 焦點影人單元由豬哥亮領銜

2024桃影焦點影人單元由豬哥亮領銜，上映影片包括復出代表作《雞排英雄》。（文化局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2024桃園電影節」將於8月16日至29日，在桃園、中壢等地影廳登場，活動為期2週，主辦單位桃市府文化局及桃園市文化基金會，聯手規劃107部以上國內影片，其中包含62部以上的台灣及世界首映，而「焦點影人」單元由台灣綜藝天王豬哥亮領銜，並邀請朱延平、邱瓈寬、葉天倫、黃朝亮齊聚一堂，分享當年與豬哥亮拍戲時的幕後祕辛。

文化局表示，本屆桃園電影節影展主視覺設計，以鮮豔濃烈的螢光桃紅主色，搭配充滿經典傳承意義的膠捲底片圖樣，呈現出只有「桃」園能夠駕馭的「特色」，自然垂落的2條膠捲，呼應今年邁入第11屆的桃園電影節，底片中隱約可見的一格一格電影圖像，則來自今年桃影的推薦影片，本屆桃影邀請溫昇豪擔任活動大使，另外，曾以電視劇《村裡來了個暴走女外科》榮獲金鐘獎最佳戲劇節目導演獎的導演賴孟傑，執導電影節宣導影片。

2024桃影大使温昇豪搭配金鐘導演賴孟傑，強強聯手推出桃影宣傳影片。（文化局提供）

文化局表示，桃園電影節最受國內影視創作人員期待的競賽單元「台灣獎」，是台灣影視界老將、新秀的必爭之地，並為台灣影壇發掘拔擢許多卓越人才，像是去年「台灣獎」最佳影片得主《橋頂少年》，就在同年奪得4座影帝，本屆徵件數有285件報名更創下歷史新高，將經歷初賽、複選及決選3輪評比，哪部影片可獲得首獎50萬元？哪些團隊可獲得總獎金超過100萬元的巨額獎金？將於桃園電影節中公開。

2024桃園電影節影展主視覺設計，以鮮豔濃烈的螢光桃紅主色，搭配充滿經典傳承意義的膠捲底片圖樣，垂落的2條膠捲呼應今年桃影邁入第11屆。（文化局提供）

文化局表示，近期將陸續公布桃園電影節重量級片單，其中，「焦點影人」單元由豬哥亮領銜，搭配柏林影展金熊獎導演、來自羅馬尼亞的卡林彼得奈特（Calin Peter Netzer），以及「全歐洲最受歡迎的男人」德國男星法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski），3位焦點影人聯袂獻上11部精采影片，共同拉開桃影精彩序幕。

此外，配合「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」單元，桃影將於8月17日舉行1場重量級座談會，《大尾鱸鰻》監製朱延平、導演邱瓈寬、《大稻埕》導演葉天倫、《大囍臨門》導演黃朝亮將齊聚一堂，一同分享當年與豬哥亮拍戲時的幕後祕辛；桃影相關訊息可隨時鎖定桃影官網與官方臉書、IG。

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