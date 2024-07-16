63歲周華健雨天滑倒「人字型重摔送醫」 混血帥兒回應健康狀況

施名帥（左起）、導演孫介珩、周厚安出席《聽海湧》媒體記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕63歲周華健5月初在中國參加拼盤演唱會，離場時因天雨路滑不慎跌倒，整個人倒在地上，人字型躺下雙腳朝天，屁股及背脊著地，事後被送往當地醫院進一步檢查，事後也發文報平安，他兒子周厚安今宣傳公視新戲《聽海湧》，被問到爸爸健康狀況，則回「他的狀況越來越好」。

周厚安出席《聽海湧》媒體記者會。（記者陳奕全攝）

周厚安在《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，試鏡前就已練好澳洲腔，並找了法律相關知識研讀，讓導演孫介珩驚豔不已。他深受劇中主角三兄弟吳翰林、黃冠智和朱宥丞的手足之情感動，殺青時仍捨不得離開劇組，也想起因疫情已經許久未見、遠在美國的妹妹，甚至做夢都夢到對方。

請繼續往下閱讀...

他提到殺青時，在劇組走了一圈，情緒澎湃，索性打電話給妹妹，但對方不接，他留語音訊息給對方時意外爆哭，還怕妹妹擔心，趕緊解釋：「沒事、沒事！只是拍戲很久想到妳。」沒想到妹妹卻立刻回播給他，兄妹倆趁機話家常了1個多小時，顯見家人間的好感情。

施名帥出席《聽海湧》媒體記者會。（記者陳奕全攝）

而施名帥戲裡飾演淪為戰俘的中華民國領事，在高雄拍戲時，除了曬黑，又變瘦5公斤，他坦言拍戲時陷入與角色類似的低潮，直呼：「太痛了！」在劇組還沒上戲就紅了眼眶，他當時跟導演孫介珩解釋：「這個戲太痛了，我要先宣洩一下。」

他也會打給女友朱芷瑩討論角色，「但她會像表演老師出問題，用很高的標準來要求我。」但他強調自己向來報喜不報憂，不會跟朱芷瑩透露自己演出期間沈重情緒，「我很焦慮時，她就會感受得到。」《聽海湧》全劇共五集，自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法