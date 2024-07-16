SHINee參戰台灣灶腳大賽！KEY出門必戴友情戒指「但有例外」

KEY向SHINee WORLD打招呼。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕韓團SHINee成員Key今年3月來台參加高雄啤酒節，8月又將現身高流開唱，他接受台媒訪問，回憶起當時在小港機場很多人接機，令他意想不到，他表示心裡其實真的很開心，如今疫情限制已經解除，感覺可以常常來台灣。

SHINee KEY希望這次來高雄能吃麵線、珍奶。（遠雄創藝提供）

KEY開場就先和台灣SHINee WORLD打招呼，他表示3月來台時吃到的火鍋令他印象深刻，與舞群、工作人員一起享用，讓他吃得很開心；這次來高雄，「當時沒有吃到有肉丸的麵線跟珍珠奶茶，希望這次可以吃到。」對於臭豆腐，喜歡挑戰新食物的KEY也抱持著開放態度，「我的個性不是那種連試都沒試過就不吃，我反而是會試著去挑戰的人」，有機會想要看看是否敢吃。

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高流演唱會將在8月17日舉行，活動進入倒數計時，KEY聽說高流的舞台會與粉絲很近，所以正在思考要怎麼與粉絲近距離互動，不過他認為，最重要的還是把精心編排的演出毫無差異地展現給大家。

今年台灣KPOP圈掀起了「台灣灶腳大賽」（意指來台灣像走廚房一般頻繁），被問到會不會希望讓「SHINee」的分數高一點？KEY笑說：「其實我一直都沒有想到會有這麼多的人來等我，真的非常感謝，如果有機會的話，我會以SHINee或是以SOLO身分常常來見大家。」

SHINee KEY透露友情戒指沒帶去巴黎，就是怕弄丟。（遠雄創藝提供）

提到SHINee，最近他們在節目上透露，一同製作了「友情戒指」的故事，令人動容，KEY表示自己盡量每天都會戴著出門，但最近比較例外的是，去巴黎怕弄丟，所以反而沒有帶過去；至於是否滿意戒指款式，KEY認為因為風格很簡單，看起來大家都滿喜歡。

SHINee KEY當場挑戰中文繞口令。（遠雄創藝提供）

SHINee KEY秀出中文必學基礎「我們不去郵局，也不去商店」。（遠雄創藝提供）

最後KEY嘗試挑戰中文繞口令「門外有四十四隻石獅子，旁邊有四十四隻死獅子，不知有沒有活獅子？」並秀出與Super Junior圭賢同款的中文向粉絲喊話：「你有車票了嗎？我有一張，我們不去郵局，也不去商店，我們一起去KEYLAND。」要大家8月17日在高雄見。

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