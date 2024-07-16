晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SHINee參戰台灣灶腳大賽！KEY出門必戴友情戒指「但有例外」

KEY向SHINee WORLD打招呼。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕韓團SHINee成員Key今年3月來台參加高雄啤酒節，8月又將現身高流開唱，他接受台媒訪問，回憶起當時在小港機場很多人接機，令他意想不到，他表示心裡其實真的很開心，如今疫情限制已經解除，感覺可以常常來台灣。

SHINee KEY希望這次來高雄能吃麵線、珍奶。（遠雄創藝提供）

KEY開場就先和台灣SHINee WORLD打招呼，他表示3月來台時吃到的火鍋令他印象深刻，與舞群、工作人員一起享用，讓他吃得很開心；這次來高雄，「當時沒有吃到有肉丸的麵線跟珍珠奶茶，希望這次可以吃到。」對於臭豆腐，喜歡挑戰新食物的KEY也抱持著開放態度，「我的個性不是那種連試都沒試過就不吃，我反而是會試著去挑戰的人」，有機會想要看看是否敢吃。

高流演唱會將在8月17日舉行，活動進入倒數計時，KEY聽說高流的舞台會與粉絲很近，所以正在思考要怎麼與粉絲近距離互動，不過他認為，最重要的還是把精心編排的演出毫無差異地展現給大家。

今年台灣KPOP圈掀起了「台灣灶腳大賽」（意指來台灣像走廚房一般頻繁），被問到會不會希望讓「SHINee」的分數高一點？KEY笑說：「其實我一直都沒有想到會有這麼多的人來等我，真的非常感謝，如果有機會的話，我會以SHINee或是以SOLO身分常常來見大家。」

SHINee KEY透露友情戒指沒帶去巴黎，就是怕弄丟。（遠雄創藝提供）

提到SHINee，最近他們在節目上透露，一同製作了「友情戒指」的故事，令人動容，KEY表示自己盡量每天都會戴著出門，但最近比較例外的是，去巴黎怕弄丟，所以反而沒有帶過去；至於是否滿意戒指款式，KEY認為因為風格很簡單，看起來大家都滿喜歡。

SHINee KEY當場挑戰中文繞口令。（遠雄創藝提供）

SHINee KEY秀出中文必學基礎「我們不去郵局，也不去商店」。（遠雄創藝提供）

最後KEY嘗試挑戰中文繞口令「門外有四十四隻石獅子，旁邊有四十四隻死獅子，不知有沒有活獅子？」並秀出與Super Junior圭賢同款的中文向粉絲喊話：「你有車票了嗎？我有一張，我們不去郵局，也不去商店，我們一起去KEYLAND。」要大家8月17日在高雄見。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中