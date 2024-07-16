Great！AcQUA源少年舞蹈特訓 韓國大神擊掌認證

〔記者張釔泠／台北報導〕來自韓國的神級編舞老師崔容俊近日受TDI台灣夢幻學院邀請，首次來台開設Workshop，「AcQUA源少年」的黃莑茗、盧佾暘、李秉諭等人都參加課程，獲得了崔容俊的高度評價。

盧佾暘（左起）、黃莑茗、李秉諭接受崔容俊（前）的指導。（TDI台灣夢幻學院提供）

在課程中，崔容俊不厭其煩地教導每個舞蹈細節，黃莑茗無論是動作的精準度還是整體表現力都大幅提升，崔容俊看到他的進步，與他開心擊掌，表達了對他努力和進步的認可，黃莑茗表示：「有一個需要核心出力的舞蹈動作，剛開始有點抓不到訣竅，很感謝老師的教導。」

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盧佾暘（左起）、黃莑茗、李秉諭接受崔容俊（前）的指導。（TDI台灣夢幻學院提供）

李秉諭和盧佾暘在課程中表現突出，崔容俊多次稱讚他們的表現「great！表現很棒」，並在課程結束時，選擇他們與師出同門的徐東賢「babyMINT∞」的張丞妘一起跳舞，進行了一場難得的師生合作演出。

黃莑茗（前）、崔容俊。（TDI台灣夢幻學院提供）

李秉諭表示：「很佩服崔老師對於編舞的創意和風格，細心又耐心的教學方式讓我收穫很多，希望未來能再次上他的課。」他目前在大學就讀街舞組，課程考試經常需要編舞，期許自己也能像老師一樣擁有源源不絕的創造力。

盧佾暘則表示：「自己平時很喜歡跳K-pop舞蹈，看了老師編的很多舞蹈作品。老師在課程中能精準點出每位學生需要調整的地方，非常佩服。」

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