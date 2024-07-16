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娛樂 電影

億萬天王豬哥亮重出江湖！超重量級焦點影人4作一次滿足

〔記者許世穎／台北報導〕第11屆桃園電影節即將於8月16日正式開幕，今（16）日曝光「焦點影人」單元，由台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮領銜，搭配柏林影展金熊獎導演、來自羅馬尼亞的卡林彼得奈特，以及「全歐洲最受歡迎的男人」德國男星法蘭茲羅戈斯基，共同拉開桃影精彩序幕。

「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」破天荒集合豬哥亮包括《雞排英雄》、《大囍臨門》、《大稻埕》、《大尾鱸鰻》4部作品。

桃園電影節「焦點影人」單元，破天荒集合豬哥亮4部作品。（桃園電影節提供）

豬哥亮在90年代末演藝事業最高峰時，因為賭債問題「出國深造」。2011年《雞排英雄》是他復出後的第一部電影，以草根庶民奮鬥求生勵志故事，衝出台幣1.4億票房，也開啟「豬式喜劇」賀歲片狂潮；2013年《大尾鱸鰻》描述退休黑道老大與女兒的溫暖親情，票房更是狂飆台幣4.3億。

桃園電影節「焦點影人」單元，由台灣綜藝天王豬哥亮（中）領銜，搭配柏林影展金熊獎導演卡林彼得奈特、德國男星法蘭茲羅戈斯基，共同拉開桃影精彩序幕。（桃園電影節提供）

之後豬哥亮年年推出新作，2014年《大稻埕》穿越到日治時期，變身扭轉歷史關鍵人物，還與隋棠飾演的藝伎談了一場戀愛，2015年《大囍臨門》逗趣幽默描寫兩岸聯姻，豬哥亮扮演林心如的父親，與由「果郡王」李東學所扮演、來自北京的女婿高手過招，笑中帶淚，感人肺腑。

「焦點影人：親密壞關係—金熊獎導演卡林彼得奈特」精選國際影壇非常受到矚目的中生代導演卡林彼得奈三部經典：《親密家害者》、《我為愛做過的傻事》、《愛的佔有慾》。「焦點影人：男歡．女愛—德國影帝法蘭茲羅戈斯基」則介紹四部風格各異但同樣精彩的影片，包括本屆桃影開幕片《流浪吉普賽》、《愛你讓我自由》、《水漾的女人》、《賣場華爾滋》。

目前桃影已經敲定，將配合「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」單元，於8月17日舉行一場重量級座談會，《大尾鱸鰻》監製朱延平、導演邱瓈寬、《大稻埕》導演葉天倫、《大囍臨門》導演黃朝亮齊聚一堂，一同分享當年與豬哥亮拍戲時的幕後祕辛。關於桃影最新消息，以及豬哥亮座談會相關訊息，請隨時鎖定桃影官網與官方臉書、IG。

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