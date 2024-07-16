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立遺囑分配財產 朱亞君：讓繼承明確不要有漏洞

知名律師蘇家宏（右）日前上主持人夏韻芬節目。（翻攝自朱亞君臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師蘇家宏日前上主持人夏韻芬節目，節目上，夏韻芬為他《此刻，就是立遺囑的最好時刻》專文做序，讓寶瓶文化社長兼總編朱亞君特別聊起遺囑這檔事。

朱亞君昨在臉書表示，很多人會覺得她就2個小孩，寫什麼遺囑，不就一人一半？她說並非如此；節目上蘇家宏說，現在的社會比較多元，重組家庭、再婚族，不婚不生的人都很多，遺產分配沒有想像的那樣簡單。

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節目上，蘇家宏舉個例子：有個家庭，媽媽先走了，爸爸也病故，家裡的姐弟手牽手準備去辦財產繼承，沒想到兩個陌生哥哥出現了：揪斗，等一下！訃聞上這個人也是我們的爸爸。​

接著他再舉個例，有位女士單身未婚無子女，雖有兄姊，但是生病時照顧她的，卻只有小妹一人，因此她想把財產只給小妹的孩子，如果沒有遺囑，辦得到嗎？

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最後，蘇家宏又舉例：老張留下千萬遺產給三個兒子，大哥說，我們也都半百了，不如拋棄繼承，直接給第三代。兩個弟弟都說好。之後大弟才發現：哎呀被騙了，哥哥有三個小孩，我只有一個......。

​看完這段訪問，朱亞君誇讚蘇家宏說得太好了，「遺囑啊，就是要讓繼承的事情變得更明確、不要漏洞，財富繼承本該是一份愛的禮物，未立遺囑，不僅遺產可能落入不想給的人手中，也無法交給心愛的人甚至充公。」

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