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預言波特王分手荒姨成真 網紅泰森驚句連連

波特王（左）昨宣布與女友荒姨分手。（翻攝自波特王臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅波特王15日宣布與女友「荒姨」和平分手，並細數荒姨14項優點，稱讚她真的是一個很好的人，歡迎大家追求她。弔詭的是，另一網紅泰森火速跳出來聲稱，曾在直播中預言荒姨輸了官司，波特王就會「光速切割」，驚爆2人分開原因堪比八點檔劇情。

泰森在臉書發文表示，曾在直播說過波特王的前東家聚暘新媒體負責人（火星叔叔）針對荒姨疑似不當使用公司資源提告勝訴，荒姨被法院判賠10萬元定讞，「波特王會光速切割，並公開宣布分手事情。」

相關新聞：波特王驚爆與女友分手！ 分手不忘推銷細數14優點歡迎來追

接著泰森直言，早在幾個月前就知悉此事，因為有人向他爆料，「看似雲淡風輕分開，實則分開原因也是堪比八點檔劇情」，對於泰森說法，波特王與荒姨至截稿為止暫無回應。

而波特王昨表示：「我和荒姨和平地分開了，說實話到現在還是覺得不太真實。」不過，他也說天下無不散的筵席，回想兩人的感情，波特王心中只充滿「感恩」，「很感謝她豐富我的人生，教會我怎麼去愛人，她真的是一個很棒的人，我只希望她未來的人生可以比我還要幸福美滿。」

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