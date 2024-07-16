Joeman遭疑新戀情曝光 被抓包曖昧低胸女子

Joeman擁有百萬粉絲追蹤。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有百萬粉絲追蹤的YouTuber「Joeman（本名翁雋明）」與網紅蕾菈與其丈夫湯宇，去年被控吸食及持有第二級毒品大麻，檢方處分Joeman寫悔過書並給予緩起訴，近日他在「薔薔」林嘉凌影片中出現，更意外被捕捉到與正妹手拉手。

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最新影片中，薔薔邀親友粉絲一起到男模系餐酒館同樂，片中Joeman透露因為看到薔薔限時動態，才特地前去參加聚會，期間2人還互開玩笑說：「可能某部份我們是同世界的人。」

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但詭異的是，Joeman現身的同時，身邊還站著一位身穿黑洋裝、戴白帽子女孩，雖然字幕標註「Joeman女性友人」，但Joeman影片後段被抓包和該女子親暱手拉手，被疑可能是新歡。

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