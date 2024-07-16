陳奕迅中暑暈倒！下巴撞地「深可見骨」 縫30針露臉曝現況

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Eason 」陳奕迅近期打網球時中暑休克，下巴更因此直接撞向地面，導致腮骨骨裂縫了30多針，也讓重慶站的6場演唱會被迫喊卡延期。休養1個月的陳奕迅，近日則無預警「現身露臉」，這也是他受傷之後首次亮相，立刻引起網友熱議。

陳奕迅日前打網球時中暑暈倒，下巴撞地直奔醫院縫30多針。（資料照，記者潘少棠攝）

陳奕迅14日驚喜出現在香港歌手林家謙的IG限時動態中，林家謙開心表示：「long time no see x2 thanks for coming（好久不見，謝謝你來）。」文末也附上滿臉愛心的表情符號。畫面中的兩人頭靠著頭大玩自拍，陳奕迅則擺出逗趣的表情，而且下巴的傷勢看起來已經康復，整體氣色也相當不錯。

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陳奕迅（右）現身好友林家謙的限動，下巴傷勢恢復狀況良好。（翻攝自IG）

上月10日，陳奕迅在打網球的過程中，突然中暑休克暈倒，下巴撞地導致腮骨骨裂，且深可見骨，送醫縫合至少30針，原定6月、7月在重慶及佛山的12場演唱會，更被迫延期至2025年。對此，經紀人表示陳奕迅的復原狀況相當良好，待下巴的傷口癒合後，應不會有明顯疤痕，因此不會影響唱歌，請粉絲們不要擔心。

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