陳奕迅中暑暈倒！下巴撞地「深可見骨」 縫30針露臉曝現況

〔記者邱奕欽/台北報導〕「Eason 」陳奕迅近期打網球時中暑休克,下巴更因此直接撞向地面,導致腮骨骨裂縫了30多針,也讓重慶站的6場演唱會被迫喊卡延期。休養1個月的陳奕迅,近日則無預警「現身露臉」,這也是他受傷之後首次亮相,立刻引起網友熱議。

陳奕迅日前打網球時中暑暈倒,下巴撞地直奔醫院縫30多針。(資料照,記者潘少棠攝)

陳奕迅14日驚喜出現在香港歌手林家謙的IG限時動態中,林家謙開心表示:「long time no see x2 thanks for coming(好久不見,謝謝你來)。」文末也附上滿臉愛心的表情符號。畫面中的兩人頭靠著頭大玩自拍,陳奕迅則擺出逗趣的表情,而且下巴的傷勢看起來已經康復,整體氣色也相當不錯。

陳奕迅(右)現身好友林家謙的限動,下巴傷勢恢復狀況良好。(翻攝自IG)

上月10日,陳奕迅在打網球的過程中,突然中暑休克暈倒,下巴撞地導致腮骨骨裂,且深可見骨,送醫縫合至少30針,原定6月、7月在重慶及佛山的12場演唱會,更被迫延期至2025年。對此,經紀人表示陳奕迅的復原狀況相當良好,待下巴的傷口癒合後,應不會有明顯疤痕,因此不會影響唱歌,請粉絲們不要擔心。

