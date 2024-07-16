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娛樂 電視

姚淳耀撿便宜揪妻旅遊慘踩雷 夫妻起口角「人比魚多」超傻眼

姚淳耀（右）、楊麗音在《我的意外室友》為房客與房東的關係。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀帶著老婆林羿參加便宜的無人島跳島行程，一開始還想說很划算，結果每個景點停留時間都超短暫，下船上完廁所就準備要回船上，午餐吃自助餐餐點數量也超少，大家擔心吃不到還要用搶的吃。然而船開到定點，浮潛看到的魚都是小小尾的，且還只有幾隻，讓姚淳耀不禁感嘆：「船上的團客應該都比魚還多。」最後他和林羿一邊吵架一邊結束了這趟荒謬旅程。

李玉璽在《我的意外室友》飾演個性獨特的黃金單身漢「蘇志新」。（華視、公視台語台提供）

馬力歐（前）在《我的意外室友》為了感謝員工照顧，舉辦二天一夜員工旅遊犒賞大家。（華視、公視台語台提供）

姚淳耀劇中原預計邀請女友嚴正嵐一同前往員工旅遊，不料嚴正嵐卻因忘記日期安排了其他行程，最終兩人討論過後決定改找房東楊麗音代替參加，而楊麗音得知消息開心接受，一行人浩浩蕩蕩的搭乘遊覽車前往瑞芳與澳底。

楊麗音（左起）、馬力歐、姚淳耀在《我的意外室友》有精彩對手戲。（華視、公視台語台提供）

楊麗音說自己十分其實喜歡露營，除了能夠享受與大自然連結的感覺、吸收山林所帶來的芬多精之外，也能體會一下與平常都市不同的生活節奏。不過相較於時下流行的「懶人露營」，自己更喜歡凡事自己一手包辦打理的露營模式，也笑說自己其實是「小時候扮家家酒玩得不夠過癮」，因此長大後才會改玩「大型扮家家酒」。

李玉璽（左）在《我的意外室友》與嚴正嵐因為一場電影相識。（華視、公視台語台提供）

劇中，姚淳耀與嚴正嵐不約而同地認識了一位新朋友李玉璽，身為黃金單身漢的李玉璽不僅有著孤傲的性格，更擁有前衛的人生觀及冷門愛好，甚至因為不想與陌生人坐一起看電影，於是乾脆「一人買下四個座位」來避免尷尬，超特別的性格讓兩人留下深刻印象。被問現實生活中是否也有特別的興趣或嗜好？李玉璽笑說自己的愛好都比較普遍，平時工作之餘喜歡看漫畫，收集公仔及手錶。嚴正嵐則表示自己很喜歡「人類圖」，一開始接觸是為了其他戲劇角色做準備，但後來自己投入後很喜歡就努力拿到了分析師執照，也笑說自己前幾年很像「人類圖書呆子」，不管看什麼都會套上人類圖濾鏡來觀察實驗，最近還新建立了一個品牌叫「朋朋人類圖」，準備慢慢用漫畫和短劇等內容來和大家分享體悟。此外也加碼透露，自己光是學費就花了「50多萬元」，直呼算是很花錢的冷門興趣。

李玉璽（右）在《我的意外室友》與嚴正嵐因為一場電影相識。（華視、公視台語台提供）

除了一貫的爆笑內容外，本週《我的意外室友》劇情也出現暖心一幕。劇中熊賀住眾人與清怡瞞著麗春準備了一場盛大的生日派對，讓接收到驚喜的麗春感動得痛哭流涕，直呼「好久沒有人幫我過生日了」，超感人的場景讓不少觀眾看了也紛紛眼眶泛淚。談到現實生活中對於節日的注重程度，百白表示自己是很喜歡過節的⼈，非常把握每個能與家⼈朋友相聚的機會，同時還自曝曾經偷偷⾶到男友在國外的宿舍，想躲在衣櫃裡想給對方驚喜，但因為衣櫃太熱所以先跑去廁所沖澡，結果離開時忘記把⽔刮乾淨，導致整個廁所佈滿⽔蒸氣，男友⼀進⾨還以為房間被闖空⾨。嚴正嵐則回應隨著年齡增長自己比較少在過節日，但自己對於生日有一個要求是「先生要寫卡片給我」，有沒有禮物或蛋糕都可以接受，就是不能沒有卡片，也笑說「所以每次生日先生都有要交作業的感覺。」

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