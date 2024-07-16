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娛樂 日韓

《她的日與夜》三角戀白熱化展開！高原超甜告白：簡直要瘋了

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓新生代男星白敘厚在韓劇《她的日與夜》人氣扶搖直上，他飾演的「高原」深情真摯形象圈粉，在最新第10集結尾向鄭恩地超甜告白，兩人共撐一把傘，正式點燃三角戀戰火。

崔振赫（左）親眼目睹鄭恩地（右）被鮮肉偶像告白。（翻攝自jtbc）

高原在戲中是人氣歌手，因故到瑞韓檢察廳服替代役，和李姃垠飾演的「林順」共事；高原得知林順的變身秘密後，展現更加主動深情的一面，刺激觀眾少女心。

韓媒大讚高原除了有偶像般的外貌，作為林順的可靠助手，角色引人注目，尤其該集最後他向鄭恩地坦承內心，直呼「一整天都在想妳，簡直要瘋了」，還說是第一次有這種感覺，展現「直進男」魅力，撩妹功力一流。

白敘厚（左）在《她的日與夜》向李姃垠獻殷勤。（翻攝自IG，合成圖）

高原替「林順」、「李微進」保守秘密，甚至在車上，當「阿珠媽」李姃垠外貌變回妙齡少女鄭恩地時，高原不以為意，反而用迷人語氣、深情口吻照顧她，讓戲迷留下深刻印象。

第10集粉紅泡泡暴增，高原發現自己漸漸愛上李微進，又替林順購買各種補給品，並希望她辭掉檢察廳工作，留在自己身邊，此舉卻遭崔振赫一眼撞見，三角關係越演越烈；《她的日與夜》在Netflix上架。

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