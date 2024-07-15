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澎恰恰飛廈門轉戰毛筆字事業！ 鬆口「還債進度」

澎恰恰受邀擔任第二聯合自媒體學院校長記者會。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深藝人澎恰恰2020年因投資電影失利，宣布破產並負債2.4億鉅額，他今（15）出席第二聯合自媒體學院校長記者會，透露今年4月開始在廈門透過抖音平台開直播，經營「毛筆字」事業，樂觀表示平台分潤還不錯，目前債務已清償最初金額的一半，預計2個月後可以初步估算能還完剩下債務的時間。

澎恰恰。（記者王文麟攝）

澎恰恰手上僅剩《超級夜總會》主持工作，近年為了跟著時代趨勢走，決定轉往自媒體發展，4月在廈門開啟「毛筆字」事業，透過抖音平台開直播帶貨，主攻毛筆字創作，副攻文化相關商品，包括線香和茶葉等，目前台灣、廈門往返跑，平日在廈門開直播，假日就返台錄影。

關於銷售毛筆字的細節，澎恰恰說就是客人直接點出需求，他以自創、客製化的「澎體」呈現在紙上給客人，「直播一次大約3個半小時，可以寫至少30幅，一幅平均價格約300人民幣（約新台幣1345元），價格有高有低。」坦言比較困難的地方是需要有聯想力和反應力。這次直播合作是廠商主動邀約，希望澎恰恰可以盡快還完債務而給予機會，至於來回機票的費用，澎恰恰語帶保留說：「有感覺到對方已展現最大的誠意，我基本開銷真的不多。」

澎恰恰。（記者王文麟攝）

為了還債，澎恰恰曾嘗試過不少賺錢的方式，包括泡菜副業、YouTube頻道、自媒體等經營，幾乎沒有休息時間，自嘲忙起來是好事，不忙麻煩且容易生病；如今廠商主動找上門協助，他對於業績也樂觀其成，認為在台灣無法突破的事，轉戰到他地經營或許是另一個商機，雖然不清楚何時能還完債，但他自信說預計2個月後可以初步算出時間，心中有個目標至少比較踏實。

至於曾伸手給他資源的林秉文，澎恰恰透露2人已半年沒有聯繫，財務部分有專人會與對方對接，自己鮮少干涉所以不清楚狀況，「我只負責賺錢，那些事我都不清楚也沒有插手。」談及日前宣布罹癌的汪建民，他透露自己有交代朋友跟他說一些鼓勵的話，「男人必須要振作起來，真的要靠自己，他可以啦！能自立自強，對他關懷的部分，我就擺在心裡。」

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