《人間條件一》狂賣1.5萬張宣布加場！ 吳念真揭寫劇本祕辛

黃韻玲（右起）、方宥心兩代《人間條件一》阿美合體，與洪都拉斯對戲。（綠光劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕舞台劇《人間條件一》回歸再升級，昨（14日）舉辦綠光粉絲同樂會，吳念真、李明澤、姚人多、柯一正合體帶來一段人間相談室座談會，現場笑料不斷，爆料不少「人間秘辛」；王俊傑、林雨宣、青蛙、方宥心、聶琳帶來精采的現場演唱跟演奏片段，專寵戲迷回味人間無窮。《人間條件一》主要卡司洪都拉斯、方宥心、李夢純也上演一段劇中橋段，讓粉絲搶先看。值得一提的是，第一代女主角黃韻玲竟然「阿嬤上身」，悄悄現身舞台，令現場粉絲驚喜不已，堪稱最難得的人間回憶殺。

綠光粉絲同樂會活動上宣布《人間條件一》加場。（綠光劇團提供）

《人間條件一》是吳念真23年前被朋友動之以情後，決定寫出一個認為可以跟觀眾「更加接近」的舞台劇本，沒想到從此涉入江湖，吳念真自曝：「當時其實只花了3天就把《人間條件一》劇本寫出來了。」故事主場景圍繞在一個里長辦公室裡，16歲女兒阿美情竇初開，卻感受不到家庭溫暖與關心。身為里長的父親只想著靠歪路賺錢，母親則沉迷於電視劇無法自拔，身旁還有一群進進出出不務正業的鄰居們。昨日同樂會上第一代阿美黃韻玲驚喜現身，與方宥心接替演出阿嬤一角，她與飾演兒子的洪都拉斯雙方各執雞毛撢子與雨傘大戰300回，上演一段母子相愛相殺的戲碼，獲得現場掌聲不斷。

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2001年由黃韻玲扮演的第一代阿美，在青澀少女與還魂阿嬤中變換自如，成為所有觀眾難忘的經典角色。23年後，由導演吳念真親自選角，方宥心接下重擔，詮釋專屬這個世代的16歲「阿美」，帶點俏皮、叛逆，還帶點當代青年的憂愁與寂寞。

粉絲同樂會活動長度長達2.5小時，相當於一場舞台劇演出的時間，活動包含短劇、座談、現場演唱，漫才以及觀眾最愛的互動遊戲等，相當豐富又緊湊。出席的資深鐵粉帶上綠光各齣劇碼的周邊商品入場。自成一股人間現象。被問到哪一齣才是你心目中最喜愛的人間條件，主持人公布粉絲票選前三齣最受歡迎的人間條件作品分別是人間條件一、二、四。

身為編劇的吳念真回答最愛《人間條件三》，因為寫的是自己的回憶，記得當時創作過程中還邊寫邊哭；而演出人一到人八的綠光台柱柯一正則回答《人間條件六》，飾演白手起家、事業有成的企業家。

人間條件23年一路走來，導演吳念真回憶起，最深刻的人間印象就是多年前看到電視台採訪一個企業家族內鬥的家屬，當時他回覆媒體問題時提到「我前幾天去看一個舞台劇，裡面有句對白很適合送給大家『人常常都用自己的想法，去猜想自己根本不了解的事情，我也是這樣，你們也是這樣。』」當時的他在電視機前面鼓掌，大喊：「竟然你背出台詞。」

《人間條件一》首賣兩週狂售15,000張票，台北好評再加開4場，8月16日至10月12日於台北、高雄、台中巡演。

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