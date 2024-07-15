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娛樂 電視

驚！《都市懼集》游安順賣臭豆腐「生意絡繹不絕」 濃郁味道竟藏隱情

曾沛慈在《都市懼集》挑戰黑化演出。（CATCHPLAY+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾沛慈以往總帶給觀眾鄰家姊姊形象，此次在CATCHPLAY+短影音驚悚台劇《都市懼集》以「夜店咖」的角色和「黑化」演技驚豔粉絲，她表示，自己看完劇後，深刻體會到人性的黑暗面，「人在不同階段都有可能變成某一集裡面某個人的心態。」然而對她最大的挑戰，其實是戲服的短裙，她說：「平常我連短褲都很少穿，不太習慣把腿露出來，那時拍攝就一直想把短裙往下拉，再加上這次演的角色是我從來不會做的事，雖然篇幅短短的，但難度真的很高。」

游安順在《都市懼集》做臭豆腐給客人吃。（CATCHPLAY+提供）

曾沛慈（左）在《都市懼集》扶起何思靜。（CATCHPLAY+提供）

曾沛慈在《都市懼集》從夜店走出來。（CATCHPLAY+提供）

另外，在《夜生活》單元中，由游安順、胡釋安、晏柔中主演的「宵夜指南」，更被網友熱議，有觀眾留言：「看完後半年內不敢吃臭豆腐。」游安順劇中飾演生意絡繹不絕的臭豆腐攤老闆，沒想到令人上癮的味道竟藏有隱情，追完劇的觀眾，只要回想起游安順說的：「口味還喜歡嗎？醬汁不一樣喔？」會令人反胃。游安順認為這樣驚悚的故事背後，其實可以有各種解讀，「我認為臭豆腐本身很濃郁的味道，是因為有些東西在裡面發酵，就如同劇情裡面那樣的情感，也許是愛情的發酵，也許是緬懷過去的發酵，這種有點奇異和驚悚的感受，我覺得滿有趣的，也很期待觀眾們看完之後的想像和解讀。」

游安順在《都市懼集》飾演臭豆腐攤老闆。（CATCHPLAY+提供）

游安順在《都市懼集》恐怖凝視著臭豆腐。（CATCHPLAY+提供）

游安順在《都市懼集》製作美味臭豆腐背後竟藏著驚人的秘密。（CATCHPLAY+提供）

片尾曲《海龜湯》由來自新加坡的創作才女文慧如演唱，在《都市懼集》籌備期間，劇組特邀文慧如加入音樂製作行列，為這部「沒有鬼的恐怖故事」譜寫片尾曲。在文慧如幾經思考之下，誕生了這樣一首與她平常的柔美風格大異其趣的一首「英式搖滾」風格歌曲，文慧如表示：「其實我一直都非常喜愛這樣英倫風味的搖滾風格，只是一直未曾有適合發揮的地方，這一次在聽完了劇組整個製作概念以及戲劇風格之後，充滿創意的想法觸發了我的搖滾魂。」

晏柔中（左）、胡釋安參與《都市懼集》單元「夜生活」演出。（CATCHPLAY+提供）

至於曲名「海龜湯」的由來，其實是近年流行的解謎遊戲，也被用來隱喻揭示或尋找真相的過程。這個遊戲鼓勵透過「水平思考」來找到故事的全貌，而這首《海龜湯》便希望觀眾在看完每一集短篇幅又驚悚的故事之後，能夠在片尾曲中去思考故事所隱含的意義及真正的全貌，帶著衝擊來感受這首搖滾又叛逆，並且隱藏著深層含義的動人歌曲。《海龜湯》7月16日起正式於各平台數位上架。

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