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娛樂 最新消息

《我的婆婆2》張書偉離婚成功！ 黃姵嘉嘆「搞錯了」堅持分手原因曝光

鍾欣凌（後排右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》聯合次要敵人攻擊主要敵人方法奏效趕走張書偉前妻田羽安（前排左）。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》使出「聯合次要敵人攻擊主要敵人」的方法，利用蘇家三兄弟的「奧步絕招」趕走難纏的張書偉前妻田羽安，令不少人大快人心，但張書偉和黃姵嘉依然無法完婚，因為黃姵嘉認為事業愛情無法混為一談，盼能和平分手收場，讓觀眾相當感慨。

張書偉（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》和前妻離婚成功，黃姵嘉（右）卻嘆「我們搞錯了」。（公視提供）

《我的婆婆2》劇中因張書偉的前妻田羽安胡攪蠻纏，攪黃了「鷗貴CP」的婚事，讓鍾欣凌非常頭痛，果斷順著前妻的意，將分店交給她管理，卻也同步派出家中「噗嚨共」三兄弟去搗亂，終於在三兄弟的努力下，田羽安被迫出局，順利和張書偉離婚，三兄弟立下汗馬功勞，原以為能獲得分店，但被媽媽鍾欣凌將一軍表示「用人用對地方，但讓你們開分店也不會賺錢。」讓觀眾鬆了一口氣。

「Darren」邱凱偉（左起）、楊銘威、王少偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》三兄弟的努力下，田羽安被迫出局，順利和張書偉離婚。（公視提供）

前幾集中，張書偉因在法律的關係下，不得不和前妻說好「先結婚再離婚」，讓黃姵嘉失望離家出走。對此，張書偉無奈表示：「確實劇組有請教過律師，在過去的儀式婚中的夫妻，若要離婚會需要經過重新登記結婚再辦理離婚，這方面真的有整到角色發貴，但這兩個人的感情問題，可能也不只是這些手續的問題。」

黃姵嘉劇中說出心中最介意的地方，她認為張書偉是個「恐怖情人」，讓她經歷在婚禮上得知未婚夫還有婚約的恐懼，無法再相信對方，即便憨厚的張書偉真誠的表達自己對角色小鷗的愛意，然而小鷗依然堅定說：「我不想嫁給你了，我們搞錯了，把愛情跟事業都搞在一起，以為事業有了，愛情也會有。」黃姵嘉認為，「小鷗一直以來都以實現發貴的夢想為主，但現在她領悟到，自己也有自己想做的事，她該為自己而活了，才會選擇分手。」

楊銘威（左起）、王少偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》想盡辦法拆散「Darren」邱凱偉和高伊玲。（公視提供）

鍾欣凌飾演的彩香解決完主要敵人田羽安後，開始決定整頓次要敵人家中的三兄弟，首先讓王少偉、楊銘威攜手搞砸大哥「Darren」邱凱偉和高伊玲的約會。公視收視高點落在Darren、高伊玲於曖昧氛圍烘托下，兩人互表愛意橋段，高伊玲劇中不斷支持Darren要堅持並展現畫家夢想，並鼓勵他大聲說出：「我愛畫！」結果意外促使Darren忍不住打破曖昧大膽用英文告白：「I love you.」，也趁勢追問對方心意，似乎在本季中愛情、事業兩得意。

「Darren」邱凱偉（右二）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》於曖昧氛圍烘托下，與高伊玲（右）互表愛意。（公視提供）

Darren認為，角色蘇秉忠的個性雖然很討厭、很窩囊，「可是我想可憐之人還是有可愛之處的，我希望他可以在這一季，找到一個人生很棒的方向，做他真正感到快樂的事情，尤其在中年，希望他在這個歲數可以很快樂，每天做想做的事情，也是對我自己的鼓勵。」

楊銘威（左起）、田羽安、王少偉、「Darren」邱凱偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》有精彩演出。（公視提供）

《我的婆婆2》最新劇情來到彩香和秉孝、秉仁想盡辦法拆散秉忠和宜嘉，三人團結一心想出一個絕妙辦法，就是把遠在美國的「母老虎」佳純請回台灣治秉忠，彩香一通電話撥去美國，找各種理由邀請佳純回來，最新預告更曝光飾演老婆佳純的竟是天心。好不容易在宜嘉身上找回自信、找到夢想的秉忠真的會乖乖聽話一起和老婆回美國嗎？秉孝沉迷「賭」蘭，培育蘭花是否有機會讓他一舉翻身？一路過關斬將的婆媳彩香和小鷗是否能再度攜手破解危機？

天心演出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（公視提供）

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