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娛樂 日韓

BLACKPINK Lisa新歌爆抄襲？英製作人氣噗噗喊：NO

Lisa新歌MV被爆抄襲。（Sony Music提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK自立門戶當老闆之後，接二連三出事。近日泰國成員Lisa成立新公司LLOUD後，挾帶人氣於4月霸氣宣布進軍美國，與Sony Music旗下REC唱片（RCA Records）聯手推出專輯，上月新歌〈ROCKSTAR〉曝光，只見Lisa一改過去甜美風格，轉變成前衛女歌手，令歌迷眼前為之一亮。Lisa新歌不只在造型上有大突破，MV也相當精采，但卻有音樂錄影帶製作人出面提出質疑，認為有抄襲嫌疑，目前Lisa公司尚未出面回應。

英國MV製作人Gabriel Moses指控Lisa的MV抄襲。在Gabriel的版本使用學生（下），Lisa的新曲則是改為穿帽T的舞者（上）。（翻攝自X）

〈ROCKSTAR〉MV回到Lisa的家鄉曼谷拍攝，並與百名泰國舞者合作，場面壯觀，一推出就受到熱烈關注，僅用2週時間觀看次數就破億。英國MV製作人Gabriel Moses在社群發文，指控Lisa的MV抄襲他為美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）歌曲〈FE!N〉，在Gabriel的版本使用學生，Lisa的新曲則是改為穿帽T的舞者而已。

氣憤的Gabriel表示：「Lisa跟我的剪接師聯絡，說〈FE!N〉被他們拿來當作參考範本，雖然剪接師不願意這麼做，但他們仍堅持作業」Gabriel更要求Lisa本人出面說明。但目前Lisa沒有任何回應。

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