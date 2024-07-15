藍心湄等了20年終於「嫁了」 雙方因一罐辣椒醬結緣

藍心湄被認證是亞洲時尚全能天后。（鏡藝宏海提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藍心湄從1984年發行《濃粧搖滾》出道至今年剛好走紅40年，依舊鴻運當頭、強走大運，她今宣布與鏡傳媒投資的鏡藝宏海經紀公司，簽下經紀約：「這是我20年來第一次簽經紀約，很興奮，也很信賴團隊。」

藍心湄唱歌，跳舞、演戲都精湛，多次被譽為是台灣瑪丹娜，跨足主持TVBS《女人我最大》22年的她，紅到全世界歐美華人都認識她是時尚教主，在中港台、星馬影劇圈地位更崇高，被認證是「亞洲時尚全能天后」，許多超級偶像如舒淇、飛輪海等，無不上她節目拜碼頭，甚至蔡依林也自稱是她粉絲，到她演唱會朝拜。

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藍心湄簽約新經紀公司。（鏡藝宏海提供）

藍心湄20年從未簽經紀公司，如今竟是因一罐辣椒醬與新經紀公司結緣，把她「娶進門」、鏡藝宏海總經理宋筱玲說，兩人一次在Gucci相遇，藍心湄當場大方把好友獨門特製的辣椒將醬送給她的團隊，還一人一瓶，每個人吃過都大讚好吃，2人也因此成了「絕世辣友」，感情好到合作簽約。

20年來第一次簽經紀約還同時接新代言，藍心湄說，「20年的等待，感覺好浪漫！哇，真的是『新婚』大吉，雙喜臨門。」而藍心湄也表示簽進經紀公司有更重要目的，「我想要維權！這20幾年來，很多詐騙廣告盜用藝人肖像，簽給鏡藝宏海就是要告訴大家，這是我唯一的經紀公司，再濫用肖像是要負法律責任的，公司一定告。」

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