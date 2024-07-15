孫安佐準備幹大事 想合作國防部研發鋼鐵防彈背心

孫安佐經紀人透露他仍會繼續研發更高階武器。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫鵬、狄鶯獨子孫安佐近來脫序行為引發爭議，不久前又帶瓦斯火槍上街，被警方以違反《槍砲彈藥管制條例》移送，目前孫安佐被限制住居，經紀人則透露他仍會繼續研發更高階武器。

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孫安佐經紀人曾透露他正在研發電磁槍，更早之前的瓦斯火槍也不會放棄，將朝量產目標邁進，最重要的，孫安佐自認沒違法，今後會持續研發多項產品，坦言背後一直有合夥人幫忙提供資金。

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據孫安佐友人對媒體私下透露，回台灣後的孫安佐因持續專研武器，幾個月前就是到泰國進行實槍演練，最新進展他正研發鋼鐵人的防彈背心，心中也燃起想和國防部合作夢想。

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今年6月19日，孫安佐與經紀人因涉《槍砲彈藥刀械管制條例》遭檢警搜索約談，之後孫鵬急帶30萬替孫安佐辦交保，經紀人朱翊銘則被諭令3萬元交保。

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孫安佐經紀人透露自己是在一場遊艇派對上認識孫安佐，發現他是一位體貼善良也絕不會傷害人的武器狂，「他喜歡研究武器、刀、槍，所以我們成為好友」，經紀人也再次重申，希望大家不要把孫安佐的興趣汙名化。

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