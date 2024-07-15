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娛樂 最新消息

要確定捏？！ 24歲孫安佐不跟家裡拿錢了

狄鶯（左）和孫鵬（中）為了獨子孫安佐搞到身心俱疲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯24歲獨子孫安佐近來風波不斷，日前在IG直播回應網友問題，也透露之前30萬交保費，總有一天會還給孫鵬及狄鶯，原來，已經沒和父母同住的孫安佐，已經開始自食其力。

孫安佐表示，從來沒有求父母救他，更斬釘截鐵表示：「當時交保金等到官司結束，自然會還錢。」

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其實，網友不只一次期待孫安佐能和孫鵬、狄鶯上節目公開溝通，對此，他僅表示「退一步海闊天空」並未正面答應。外界也始終認為孫安佐是被過度溺愛的小孩，至今仍要靠父母接濟，對此，孫安佐鄭重表示，現在已經不跟家裡拿錢，但自己賺錢後，還是會拿錢孝親。

孫安佐曾說自己25歲要幹大事。（本報資料照，記者陳奕全攝）

幾個月前孫安佐爆出在泰國呼麻私闖民宅返台，曾對外提及「我家裡很有錢耶，我需要這麼拚命嗎？」網友也好奇為何孫鵬、狄鶯那麼有錢，2人不過是普通演員而已？

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知情者透露，狄鶯全盛時期是電視台當家花旦，演出多檔柔情、惹人憐愛角色，更是歌仔戲最強小旦，是許多阿公阿嬤最愛。另外，孫鵬和狄鶯在當時都算是一線大哥大姐級別，並且以前的藝人不用報稅，都是直接收現金，歌廳秀、戲劇、工地秀等都是大筆錢在賺，只要本身沒有吃喝嫖賭等惡習，想買土地、房子都很容易。

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